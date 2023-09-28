«Такой погоды, как сейчас, мы уже не увидим». Каким выдастся октябрь в Петербурге

Сентябрь скоро закончится, но перед этим установит еще один рекорд как самый жаркий месяц за всю историю метеонаблюдений в Петербурге, рассказал 28 сентября «Фонтанке» главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Начиная с 1 октября в регион придут циклоны с дождями и сильным ветром.

«Это самый жаркий сентябрь в Петербурге за весь ряд наблюдений. До этого был рекорд в 1938 году со средней температурой 14,9 градуса. В 2023 году будет выше 16 градусов», — рассказал Александр Колесов. По его словам, 28 и 29 сентября в городе наблюдается все еще теплая погода, температура воздуха 29 числа может даже превысить +21°.