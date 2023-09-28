«Такой погоды, как сейчас, мы уже не увидим». Каким выдастся октябрь в Петербурге

Сентябрь скоро закончится, но перед этим установит еще один рекорд как самый жаркий месяц за всю историю метеонаблюдений в Петербурге, рассказал 28 сентября «Фонтанке» главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Начиная с 1 октября в регион придут циклоны с дождями и сильным ветром.
«Это самый жаркий сентябрь в Петербурге за весь ряд наблюдений. До этого был рекорд в 1938 году со средней температурой 14,9 градуса. В 2023 году будет выше 16 градусов», — рассказал Александр Колесов. По его словам, 28 и 29 сентября в городе наблюдается все еще теплая погода, температура воздуха 29 числа может даже превысить +21°.
30 сентября станет переходным днем. В городе установится погода на уровне 13-18 градусов тепла. «Начиная с октября, погода выше 15 градусов не предвидится. Основной фон — +10...15°. Придут дожди, и будет, конечно, прохладнее», — отметил синоптик.
По словам Александра Колесова, в сентябре в Петербурге преобладали циклонические процессы — над городом стояли антициклоны, дождей было мало, всего 9 дней за весь месяц. Первые две декады сентября оказались жаркими из-за продолжения летней погоды, сейчас в городе хорошая, теплая погода, которую можно назвать бабьем летом.
«Это как раз классический Азорский антициклон, который и должен быть в это время года. Вся текущая неделя сухая, теплая, без усиления ветра», — пояснил синоптик Северной столицы.
Начало октября окажется более прохладным, чем сейчас. При этом второй осенний месяц все равно будет относительно теплым. «Но такой погоды, как сейчас, мы уже не увидим. Все циклоны будут сопровождаться с усилениями ветра. В дальнейшем могут быть всплески тепла, однако загадывать еще рано, поскольку в атмосфере все часто меняется», — рассказал Александр Колесов.