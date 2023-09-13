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    В Петербурге рекордно теплая погода, которая завтра сменится дождями

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    В Санкт-Петербурге установлен новый температурный максимум для 13 сентября. Об этом в своем telegram-канале сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

    «Температура воздуха уже достигла +24,4 градуса, но может еще повышаться», — рассказал Александр Колесов.

    Завтра, 14 сентября, ожидается также относительно теплая погода. В первой половине дня столбики термометров поднимутся до 20 градусов тепла. Ближе к вечеру похолодает.

    С 12 часов ожидаются осадки, во второй половине дня местами пройдут дожди и ливни.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге сегодня была самая теплая ночь за всю историю метеонаблюдений.

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