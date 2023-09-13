В Петербурге рекордно теплая погода, которая завтра сменится дождями

В Санкт-Петербурге установлен новый температурный максимум для 13 сентября. Об этом в своем telegram-канале сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
«Температура воздуха уже достигла +24,4 градуса, но может еще повышаться», — рассказал Александр Колесов.
Завтра, 14 сентября, ожидается также относительно теплая погода. В первой половине дня столбики термометров поднимутся до 20 градусов тепла. Ближе к вечеру похолодает.
С 12 часов ожидаются осадки, во второй половине дня местами пройдут дожди и ливни.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге сегодня была самая теплая ночь за всю историю метеонаблюдений.