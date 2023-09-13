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    Петербург пережил самое теплое 13 сентября в истории наблюдений за погодой

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    Ночная температура 13 сентября оказалась самой высокой в Петербурге за всю историю метеорологических наблюдений. День тоже обещает быть рекордсменом.

    Как сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов, ночью в городе была зафиксирована максимальная температура +16,1. До этого самой теплой ночью в эту дату считалось 13 сентября 1969 года, было +15,2.

    «Но на этом рекорды температуры в Санкт-Петербурге не заканчиваются и самый теплый день сегодня должен быть. Перекроем и среднесуточную температуру воздуха (+18,5 градусов было в 1969 году), и максимальную дневную температуру», — убежден синоптик. Он полагает, что воздух разогреется до +25.

    Во второй половине дня возможны дожди, а уже завтра — ливни и до +18 днем.

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