Петербург пережил самое теплое 13 сентября в истории наблюдений за погодой

Ночная температура 13 сентября оказалась самой высокой в Петербурге за всю историю метеорологических наблюдений. День тоже обещает быть рекордсменом.

Как сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов, ночью в городе была зафиксирована максимальная температура +16,1. До этого самой теплой ночью в эту дату считалось 13 сентября 1969 года, было +15,2.

«Но на этом рекорды температуры в Санкт-Петербурге не заканчиваются и самый теплый день сегодня должен быть. Перекроем и среднесуточную температуру воздуха (+18,5 градусов было в 1969 году), и максимальную дневную температуру», — убежден синоптик. Он полагает, что воздух разогреется до +25.