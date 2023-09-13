Идем на рекорд тепла. Петербург в циклоне, приближаются дожди и уже сияет по ночам

В теплом секторе циклона, который сформировался в Атлантике, оказался Петербург 13 сентября. К вечеру возможны дожди и даже грозы.

По данным Гидрометцентра, в городе до +24, кратковременные дожди возможны во второй половине дня. Они ослабят температуру, 14 сентября выше 20 градусов она уже не поднимется, в городе будут ливни.

Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус добавляет, что виной всему теплый атлантический циклон. На юго-западе Ленобласти грозы возможны уже сегодня. Синоптик полагает, что возможно обновление суточного рекорда температуры — максимум для 13 сентября составляет +23,7° и принадлежит 1998 году.