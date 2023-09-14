    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 16

    2 м/с, ю-в

    756мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd95.98eur103.11

    Ещё один рекорд погоды в Петербурге — уже сегодняшний

    1038
    3 комментария
    Петербург 13 сентября
    Петербург 13 сентябряФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Петербургская погода поставила сразу несколько рекордов 13 сентября и один — за последние часы, то есть уже 14 сентября. Минувшая ночь оказалась аномально тёплой. Об этом сообщил в своём телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

    «Вчера окончательный максимум температуры в Санкт-Петербурге остановился на отметке +24,6 гр. Это теперь новый рекорд для 13 сентября. Про ночь уже написал вчера, и она тоже самая теплая в городе за весь ряд наблюдений», — рассказывает Колесов.

    Кроме того, среднесуточная температура воздуха вчера превысила отметку в 20 градусов, достигнув 20,5 градуса и перекрыв экстремум 1969 года (18,5 градуса). Теперь для 13 сентября это самые теплые сутки в истории метеонаблюдений в городе, да и самая высокая среднесуточная температура во второй и третьей декадах сентября.

    Ночью 14 сентября тоже было очень тепло — ниже 16,6 градуса температура не опускалась. Так что эта ночь в Петербурге перекрыла рекорд 1955 года (15,3 градуса) и стала самой теплой.

    На этом температурные рекорды заканчиваются. Дальше ожидается хоть и теплая, но не экстремальная погода.

    «Надеюсь, все согласятся, что прошедшие рекорды очень приятные, так как по-летнему тепло в сентябре это отлично. А вот когда 21 декабря в Санкт-Петербурге +11 гр., как это было в 2015 году, это уже грустно», — отмечает Колесов.

    Напомним, вчера температурные рекорды были зафиксированы в нескольких городах Северо-Запада. Максимум — в Калининграде, 28,4 градуса.

    Петербург 13 сентября
    Петербург 13 сентябряФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеРекорд погодыАлександр Колесов
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close