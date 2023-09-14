Ещё один рекорд погоды в Петербурге — уже сегодняшний

Петербург 13 сентября Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербургская погода поставила сразу несколько рекордов 13 сентября и один — за последние часы, то есть уже 14 сентября. Минувшая ночь оказалась аномально тёплой. Об этом сообщил в своём телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

«Вчера окончательный максимум температуры в Санкт-Петербурге остановился на отметке +24,6 гр. Это теперь новый рекорд для 13 сентября. Про ночь уже написал вчера, и она тоже самая теплая в городе за весь ряд наблюдений», — рассказывает Колесов.



Кроме того, среднесуточная температура воздуха вчера превысила отметку в 20 градусов, достигнув 20,5 градуса и перекрыв экстремум 1969 года (18,5 градуса). Теперь для 13 сентября это самые теплые сутки в истории метеонаблюдений в городе, да и самая высокая среднесуточная температура во второй и третьей декадах сентября.



Ночью 14 сентября тоже было очень тепло — ниже 16,6 градуса температура не опускалась. Так что эта ночь в Петербурге перекрыла рекорд 1955 года (15,3 градуса) и стала самой теплой.



На этом температурные рекорды заканчиваются. Дальше ожидается хоть и теплая, но не экстремальная погода.



«Надеюсь, все согласятся, что прошедшие рекорды очень приятные, так как по-летнему тепло в сентябре это отлично. А вот когда 21 декабря в Санкт-Петербурге +11 гр., как это было в 2015 году, это уже грустно», — отмечает Колесов.

Напомним, вчера температурные рекорды были зафиксированы в нескольких городах Северо-Запада. Максимум — в Калининграде, 28,4 градуса.