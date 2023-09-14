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    Вместе с Петербургом погода поставила рекорды еще в нескольких городах. Максимум был в Калининграде — 28,4 градуса

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге 13 сентября температура к вечеру еще на 0,2 градуса превысила рекордный дневной показатель.

    «На городской метеостанции столбик максимального термометра поднялся до отметки +24,6 градуса, что на 0,9 градуса выше, чем прежнее достижение, установленное ровно 25 лет назад — 13 сентября 1998 года», — сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Днем, как писала «Фонтанка» со ссылкой на главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, столбики термометров достигли +24,4 градуса.

    Рекордное тепло в минувшую среду было на всём Северо-Западе. Максимумы также были обновлены в Кингисеппе, Пскове, Петрозаводске, Калининграде, Старой Руссе, Пушкинских Горах и еще почти в десятке населенных пунктов. Самый высокий показатель зафиксирован в Калининграде. Там воздух прогрелся до 28,4 градуса жары, что сразу на 2,3 градуса выше прежнего достижения 75-летней давности, отмечает Леус.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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