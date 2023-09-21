Ночью погода в Петербурге установила рекорд. Это только разминка

Петербуржцы пережили самую тёплую ночь для 21 сентября за весь период наблюдений. Об этом сообщает утром главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.
«Перед чередой превышения самых разных экстремумов в ближайшие дни природа решила сегодня размяться на ночной температуре», — пишет он.
Сегодняшняя ночь с минимальной температурой
«Будут перекрыты не только дневные экстремумы температуры отдельных дней, но и ночные, даже ночь на
Атмосферные процессы таковы, что в регион продолжает поступать очень тёплый воздух. Прохладнее, по прогнозам, станет только начиная с
«Ну а сегодня переходный день между вчерашней дождливой погодой и сухой теплой. Осадков в Санкт-Петербурге сегодня уже не должно быть, солнышко появится, и воздух прогреется до +