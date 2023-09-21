    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-з

    759мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.62eur103.37

    Ночью погода в Петербурге установила рекорд. Это только разминка

    2628
    3 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Петербуржцы пережили самую тёплую ночь для 21 сентября за весь период наблюдений. Об этом сообщает утром главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    «Перед чередой превышения самых разных экстремумов в ближайшие дни природа решила сегодня размяться на ночной температуре», — пишет он.

    Сегодняшняя ночь с минимальной температурой 16,1 градуса стала самой теплой за весь ряд наблюдений в Петербурге для даты 21 сентября. Предыдущий рекорд составлял 15,4 градуса, он был установлен относительно недавно, в 2018 году. На этой неделе синоптики ждут ещё несколько температурных рекордов.

    «Будут перекрыты не только дневные экстремумы температуры отдельных дней, но и ночные, даже ночь на 24 сентября может быть очень теплой, а также среднесуточные температуры в центре города», — поясняет Колесов.

    Атмосферные процессы таковы, что в регион продолжает поступать очень тёплый воздух. Прохладнее, по прогнозам, станет только начиная с 24 сентября.

    «Ну а сегодня переходный день между вчерашней дождливой погодой и сухой теплой. Осадков в Санкт-Петербурге сегодня уже не должно быть, солнышко появится, и воздух прогреется до +20…+22 градусов», — отмечает синоптик.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погодыРекорд погодыАлександр Колесов
    ЛАЙК10
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close