Ночью погода в Петербурге установила рекорд. Это только разминка

Петербуржцы пережили самую тёплую ночь для 21 сентября за весь период наблюдений. Об этом сообщает утром главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.



«Перед чередой превышения самых разных экстремумов в ближайшие дни природа решила сегодня размяться на ночной температуре», — пишет он.

