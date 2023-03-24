Куда пойти 25–26 марта: «Дочь Фараона», Саша Петров в театре и парад маленьких поездов

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





У школьников полноценные каникулы, ну а взрослые заслужили отдохнуть хотя бы на выходных. В новом гиде на уикенд 25–26 марта мы собрали самые интересные варианты, куда пойти и что посмотреть, чтобы не пожалеть. От путешествия по мирам Островского до органных концертов.



Актуальное Московский театр обновляет классику

До 26 марта, 16+

Московский театр имени Пушкина прибыл в Петербург на гастроли и впервые привез постановки «Влюбленный Шекспир» и «Вишневый сад». В последнем играют Виктория Исакова и Александр Петров. Чеховские мотивы максимально осовременены: поддерживать канву истории и привлекать внимание актёрам помогают живой оркестр, призрак утонувшего мальчика и яркие танцы XXI века.

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Дочь Фараона» воскресили в Мариинском театре

С 24 до 26 марта, 6+

Главная премьера весны в Мариинском театре — балет Цезаря Пуни «Дочь фараона». Поставленная в 1862 году версия была одним из самых масштабных и роскошных балетов своего времени. Четырехактное действие с огромным количеством персонажей и костюмов, восемь смен декораций, бутафорские экзотические звери в полную величину — всë это покорило публику и позволило спектаклю оставаться на сцене больше полувека. Решив реконструировать оригинальную постановку, Мариинский театр обратился к итальянцу Тони Канделоро, который смог восстановить хореографию Мариуса Петипа во многом благодаря своему увлечению историей танца. Особое внимание уделили декорациям и костюмам: художник Роберт Пердзиола работал с эскизами двух оригинальных постановок в Императорском Большом (Каменном) и Мариинском театрах. В «Дочери фараона» занята вся труппа театра. Партии Аспиччии, Рамзеи и Таора на премьерных показах поочерёдно исполнят составы Виктория Терёшкина, Рената Шакирова, Кимин Ким и Мария Хорева, Надежда Батоева, Филипп Стëпин. Показы пройдут на Новой сцене.

Фото: афиша спектакля с сайта Мариинского театра Поделиться Поделиться





День театра отметят с музыкой

25 марта, 12+

Ко Всемирному дню театра Музей театрального и музыкального искусства устраивает большой фестиваль-марафон. В программе — встреча с номинантом театральной премии «Золотая маска» Александром Худяковым, экскурсия-рекурсия «Это мой дед», построенная на истории одной семьи, театрализованная читка «Ремарк» с артистками «Мастерской» и зажигательная музыка ближе к вечеру.

Фото: theatremuseum.ru Поделиться Поделиться





В музеях

Поезда оживут в мини-версиях

С 25 марта до 2 апреля, 6+

Всего на неделю Музей мостов превратится в рай для любителей реалистичных мини-фигурок. На выставке «Железнодорожная модель» мастера из разных городов собрали интерактивные детальные мини-копии поездов, вокзалов, перегонов и путей. Часть системы управляется кнопками, так что посетители легко почувствуют себя машинистами, диспетчерами или инженерами. Самый большой макет состоит из целых 43 модулей. Детям на экспозиции разрешат покататься на узкоколейном мини-трамвайчике.



Фото: пресс-служба ФГБУК ЦМЖТ России Поделиться Поделиться





Природу вещей вскроет фото

С 25 марта до 7 мая, 16+

В пространстве «А-Я» открывается выставка Дарьи Пискаревой «Природа вещей и надежд». Через цветные пейзажи, натюрморты и монохромные снимки, петербургский фотограф приглашает зрителей исследовать связи между памятью, природой и семьей и размышляет о доме. Часть после завершения экспозиции работ будет передана «Росфото». Вход на выставку свободный.



Музей — портал в век Островского

До 30 июля, 6+

Музей театрального и музыкального искусства к 200-летию Александра Островского подготовил масштабный план по погружению в прописанные им миры. Выставка «Площадь Островского» охватила залы Театрального музея и Театральную библиотеку и связала факты биографии писателя с мотивами его творчества. Экспонатами стали личные вещи драматурга, декорации и театральные эскизы к спектаклям. Одна из самых занятных деталей — «импровизированная сцена с воссозданными декорациями купеческого дома и двора».

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Ресурсные джунгли»: кровь и битум

До 26 мая, 18+

Фонтаны нефти и кровь, потоки битума, как символа новой цивилизации — всё это образы и составляющие новой выставки абстракциониста Егора Федоричева «Акт II. Гилея» в MYTH Gallery. Всё действие словно бы разворачивается в таинственных, неподатливых и хаотичных «ресурсных джунглях», которые пытается покорить человек.

Послушать музыку Obladaet играет в Sound

24 марта, 17.00, 12+

На сцене клуба Sound (ex — «Морзе») выступает Оbladaet, любимец завсегдатаев фестивалей формата VK Fest. Хип-хоп исполнитель сыграет классические треки и недавно записанные новинки,

Женя Любич прибавит звук классике

24 марта, 20.00, 6+

На весеннем концерте в «Колизее» Женя Любич представит «Песни на стихи поэтов». Она исполнит композиции, сочинённые на стихи русских, английских и французских классиков. Подбирая нужную тональность, Женя выяснила, что для неё Бёрнс звучит как баллада, Лермонтов — как инди-рок, а Бродский — как колыбельная. Придумать свои ассоциации певица предложит и слушателям.



Органный вечер посвятят Баху

25 марта, 20.00, 6+

В Филармонии ко дню рождения Иоганна Баха устраивают органный вечер. Даниэль Зарецкий исполнит десять самых известных органных композиций классика, среди которых прозвучат, например, «Четыре Шюблеровских хорала» и «Ария из сюиты для оркестра № 3». Для большего «погружения» на экране будут транслироваться снимки интерьеров немецких соборов, где играл Бах.

В Доме радио немецкий стиль

25 марта, 20.00, 16+

Написанное не только Бахом, но также его соотечественниками — клавесинистом Иоганном Гольдбергом и композитором эпохи позднего барокко Иоганном Хайнихеном — прозвучит на концерте «Сочинения для флейты» в Доме Радио. Исполнители — солисты MusicAeterna.

В театре Эксперименты с «Гамлетом» отправят на место действия

25 марта, 20.00, 18+

Театральная премьера проходит в культурном пространстве «Третье место». В особняке XIX века актёры покажут новую часть site-specific эксперимента по пьесе Уильяма Шекспира «Гамлет» в прочтении режиссера и актрисы Марии Милютиной. Продолжение первой «главы» «Гамлет. Призрак» — с подзаголовком «Мышеловка» — перенесёт присутствующих в Эльсинор. В этом городе жил и мстил принц Датский.



«Покровские ворота» напомнят о важном

25 марта, 13.00, 19.00, 12+

«Покровские ворота» теперь в театре. Сюжет о студенте Косте, его соседях по коммуналке и нравах старой Москвы на сцену перенесли в театре-фестивале «Балтийский дом». Режиссёр Александр Кладько опирался не только на советский фильм, но и на одноименную пьесу Леонида Зорина и попытался выразить «светлую и трепетную ностальгию».



Фото: Василий Акимов, фото предоставлено пресс-службой Театра-фестиваля «Балтийский дом» Поделиться Поделиться





«Легенда» покажет, как подружились Маша и три медведя

25 марта, 12.00, 6+

«Три медведя: лесной переполох» — спектакль театра «Легенда» для тех, кому было всегда интересно узнать, что произошло с героями после слова «Конец». В постановке-продолжении сказочных «Трёх медведей» на сцене семейного театра «Легенда» девочка Маша решает вернуться в лес и извиниться перед семейством косолапых за беспорядок, который она устроила в их доме. Красочные декорации и характерные герои сделают сказку ещё ярче.



Узнать и увидеть новое Дадаизм обратится в слова

24 марта, 19.00, 18+

В пространстве «Арт-Лига» на Пушкинской, 10, филолог, доцент СПбГУ Юлиана Каминская в пятницу вечером читает лекцию о дадаизме «О творчестве на границе искусств». Дада, он же дадаизм — одно из творческих течений XX века, предвосхитившие символизм. Авторы, разочаровавшиеся в привычном искусстве после Первой Мировой, транслировали иррациональность, бессистемность и отрицание признанных канонов и стандартов в искусстве. Вход на лекцию свободный.

Искусство — из кости и плоти

24 марта, 18.30, 12+

На встрече в библиотеке «Екатерингофская» промышленный краевед Артём Борисенков в пятницу расскажет об истории Ленинградского мясокомбината. Несмотря на специфичность темы, послушать есть о чем. Только один из фактов: исторически предприятие мыслилось как безотходное, поэтому в дело шло всё до костей: из них мастера вырезали фигурки разных форм и размеров.



«Экспофорум» перенесёт в мир животных

25 и 26 марта, 0+

Собаки и кошки, крысы, кролики и хорьки, а также рептилии и бабочки на этих выходных окажутся в одном пространстве. Два дня подряд в Экспофоруме проходит «Зоошоу» — большой фестиваль животных. Лозунг выставки — «Творить добро и помогать — это просто!»: тут можно найти себе друга — взять собаку или кошку, узнать больше о психологии домашних любимцев или посоветоваться с заводчиками. Событие абсолютно pet-friendly, это значит, что в Экспофорум можно приходить со своими домашними питомцами.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Карты получат новые смыслы

26 марта, 17.00, 12+

Взглянуть на игральные карты как на искусство поможет лекция Юлии Горностаевой — специалиста в области повседневной истории Средневековья. Речь пойдёт о том, откуда вообще пошла традиция играть в карты, как масти и типичные рубашки менялись от эпохи к эпохе и откуда взялось пушкинское «тройка, семёрка, туз». Встреча пройдёт в библиотеке им. Гоголя. Бесплатно, но нужна регистрация.

Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться





Учёные научат «нейроэстетике»

26 марта, 16.00, 12+

Впервые термин «нейроэстетика» прозвучал в девяностых годах XX века: британский нейробиолог Семир Зеки и его коллеги изучали, какие механизмы в мозге отвечают за творчество, и какие связи активизируются, когда человек смотрит на то, что считает красивым. Отчасти повторить их путь — понять, что же такое эстетика и как мы это определяем, смогут слушатели лекции «Нейроэстетика, или Как мозг различает прекрасное». Слушатели собираются в библиотеке им. Гоголя. Вход свободный.

Фото: Gerd Altmann from Pixabay Поделиться Поделиться





На экранах

Три мушкетёра сразятся на новый лад

С 23 марта

В прокат выходит новая экранизация романа Александра Дюма «Три мушкетёра». Режиссер, британец Билл Томас, решил пригласить на роль д’Артаньяна малоизвестного темнокожего актера Малахию Пуллар-Лачмана. Это не просто дать тренду, а своего рода отсылка к биографии самого Дюма, чья бабушка по отцовской линии была чернокожей рабыней с острова Гаити.

«Джон Уик» берёт новый уровень

С 23 марта, 16+

В прокате — новая часть «Джона Уика»: квинтэссенция боевиков, в которой 58-летний Киану Ривз сам исполняет трюки, дерется в стилях джиу-джитсу, дзюдо, самбо и айкидо, и мастерски стреляет. Его герой бросает вызов всему Правлению мафиозных кланов и вступает в союз с «Голубиным королем» в исполнении Лоуренса Фишберна.

Фото: кадр из видео / В Рейтинге / YouTube Поделиться Поделиться





Дебютант поиграет с колесом времени

С 23 марта, 16+

Дебютный полнометражный фильм режиссера Оливье Тренэра «Путешественница во времени» переносит зрителя назад по временной оси на примере жизни главной героини. В 2052 году пожилая женщина размышляет о том, как могла бы сложиться её жизнь, измени она свой выбор в различных ситуациях. И даму в возрасте, и её 17-летнюю копию сыграла одна актриса — француженка Лу де Лааж. Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

