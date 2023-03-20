В кино покажут британскую версию «Трех мушкетеров»

23 марта на экраны выходит очередная экранизация знаменитого романа Александра Дюма. Режиссер, британец Билл Томас, решил на роль д’Артаньяна пригласить малоизвестного темнокожего актера Малахию Пуллар-Лачмана, который до этого снимался только в нескольких короткометражных лентах и одном малобюджетном фильме ужасов. Стоить отметить, что и сам писатель был на четверть темнокожим — его бабушка была рабыней с острова Гаити. В фильме это создает известную перекличку с личностью Дюма.
В остальном история более-менее соответствует книге Дюма: четыре фехтовальщика борются за честь короля против коварного кардинала и зловещей шпионки Миледи. В роли Ришелье, кстати, — шотландский актер Джеймс Космо, памятный по «Игре престолов», «Трое» и «На игле».
К слову, в апреле выходит еще одна экранизация «Трех мушкетеров» — с Венсаном Касселем и Евой Грин.
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Федор Дубшан