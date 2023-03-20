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    В кино покажут британскую версию «Трех мушкетеров»

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    Фото: paradisegroup.ru
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    23 марта на экраны выходит очередная экранизация знаменитого романа Александра Дюма. Режиссер, британец Билл Томас, решил на роль д’Артаньяна пригласить малоизвестного темнокожего актера Малахию Пуллар-Лачмана, который до этого снимался только в нескольких короткометражных лентах и одном малобюджетном фильме ужасов. Стоить отметить, что и сам писатель был на четверть темнокожим — его бабушка была рабыней с острова Гаити. В фильме это создает известную перекличку с личностью Дюма.

    Фото: paradisegroup.ru
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    В остальном история более-менее соответствует книге Дюма: четыре фехтовальщика борются за честь короля против коварного кардинала и зловещей шпионки Миледи. В роли Ришелье, кстати, — шотландский актер Джеймс Космо, памятный по «Игре престолов», «Трое» и «На игле».

    К слову, в апреле выходит еще одна экранизация «Трех мушкетеров» — с Венсаном Касселем и Евой Грин.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: paradisegroup.ru
    Фото: paradisegroup.ru

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