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    В Музее мостов покажут железнодорожные модели с интерактивом и спецэффектами

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    Центральный музей железнодорожного транспорта впервые представит более двухсот моделей из своей коллекции. Кроме того, на выставке будет большой макет из сорока пяти модулей, сделанных моделистами из Екатеринбурга, Челябинска, Москвы, Ростова-на-Дону, Петербурга, а самые юные посетители смогут покататься на узкоколейном мини-трамвайчике.

    Фото: ФГБУК ЦМЖТ России
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    Выставка «Железнодорожная модель — 2023» заработает в Музее мостов в Мучном переулке с 25 марта. Проект будет интересен тем, кто интересуется историей железных дорог России и любит интерактив — на выставке будет стенд Товарищества историков российских железных дорог, а также любителям миниатюрных достоверных моделей железнодорожного транспорта. Вы увидите действующие макеты и более сотни технических моделей — пассажирских и товарных поездов, вокзалов. Самый крупный макет выполнен в масштабе 1:22, а самый миниатюрный — 1:220. Сопровождать модели будут световые и звуковые эффекты, благодаря продуманному интерактиву на выставке вы сможете почувствовать себя машинистом, инженером, диспетчером на железной дороге.

    Среди мероприятий, приуроченных к выставке — открытые для всех желающих семинары, где будут обсуждать актуальные вопросы моделизма и сохранение исторического подвижного состава.

    Фото: ФГБУК ЦМЖТ России
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    Выставка «Железнодорожная модель» пройдет в Музее мостов (филиал Центрального музея железнодорожного транспорта) с 25 марта (открытие в 13:00) по 2 апреля. Экспозиция будет работать каждый день с 10:30 до 17:30.

    6+

    Анастасия Семенович

    Фото: ФГБУК ЦМЖТ России
    Фото: ФГБУК ЦМЖТ России

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