В Музее мостов покажут железнодорожные модели с интерактивом и спецэффектами

Центральный музей железнодорожного транспорта впервые представит более двухсот моделей из своей коллекции. Кроме того, на выставке будет большой макет из сорока пяти модулей, сделанных моделистами из Екатеринбурга, Челябинска, Москвы, Ростова-на-Дону, Петербурга, а самые юные посетители смогут покататься на узкоколейном мини-трамвайчике.
Выставка «Железнодорожная модель — 2023» заработает в Музее мостов в Мучном переулке с 25 марта. Проект будет интересен тем, кто интересуется историей железных дорог России и любит интерактив — на выставке будет стенд Товарищества историков российских железных дорог, а также любителям миниатюрных достоверных моделей железнодорожного транспорта. Вы увидите действующие макеты и более сотни технических моделей — пассажирских и товарных поездов, вокзалов. Самый крупный макет выполнен в масштабе 1:22, а самый миниатюрный — 1:220. Сопровождать модели будут световые и звуковые эффекты, благодаря продуманному интерактиву на выставке вы сможете почувствовать себя машинистом, инженером, диспетчером на железной дороге.
Среди мероприятий, приуроченных к выставке — открытые для всех желающих семинары, где будут обсуждать актуальные вопросы моделизма и сохранение исторического подвижного состава.
Выставка «Железнодорожная модель» пройдет в Музее мостов (филиал Центрального музея железнодорожного транспорта) с 25 марта (открытие в 13:00) по 2 апреля. Экспозиция будет работать каждый день с 10:30 до 17:30.
6+
Анастасия Семенович