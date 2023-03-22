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    Биолог, искусствовед и художник расскажут, как мозг различает красоту

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    Безбровые средневековые дамы с белесыми ресницами и выбритыми лбами вряд ли стали бы сейчас королевами красоты. Но решение «вот это красиво, а это нет» принимает мозг, и за века он не изменился. 26 марта в библиотеке Гоголя пройдет лекция «Нейроэстетика, или Как мозг различает прекрасное». Бесплатно. 12+

    Фото: Gerd Altmann from Pixabay
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    В XVIII веке появился термин «эстетика», а в девяностых годах ХХ века — «нейроэстетика». Автор термина, британский нейробиолог Семир Зеки, изучал, какие механизмы в мозге отвечают за творчество, в том числе как мозг художника обрабатывает визуальную информацию, какие участки мозга активизируются, если человек смотрит на что-то, что считает красивым. Индийский невролог Рамачандран описал несколько принципов нейроэстетики, в том числе принцип группировки. Он объясняет, почему нам могут нравиться, к примеру, полотна импрессионистов: мозг «радуется», если ему удается сгруппировать хаотично разрозненные объекты — в нашем случае мазки кистью.

    Красота — штука тонкая. С одной стороны, мозг любит симметрию, что отмечали еще древние. С другой — не любит и вряд ли сочтет красивой симметрию идеальную: она настораживает, потому что природе совершенная симметрия несвойственна.

    Вместе со специалистами Центра мультимедиа Русского музея, сотрудниками Института эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН и художниками погрузимся в историю развития нейроэстетического направления в науке и узнаем о материалах недавних нейро- и психофизиологических исследований. Вход на лекцию 26 марта в библиотеке Гоголя (Среднеохтинский пр., 8) свободный, по регистрации, начало в 16:00.

    Александра Шеромова

    Фото: Gerd Altmann from Pixabay

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