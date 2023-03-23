Театральный музей приглашает на фестиваль-марафон в честь Всемирного дня театра

25 марта в Музее театрального и музыкального искусства пройдет фестиваль-марафон театрального искусства «Весь день — театр». Это ежегодная традиция музея, приуроченная к Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта.
Фестивальный день в музее начнётся в 13:00. Первым событием станет творческая встреча с артистом театра и кино, номинантом Национальной театральной премии «Золотая маска» Александром Худяковым. Петербургскому зрителю артист знаком по работам в «Плохом театре», «Таком театре», Камерном театре им. Малышицкого, театре «Цех». Также в это время пройдет экскурсия по залам музея «Театральные легенды».
Дмитрий Крестьянкин специально для фестиваля поставил спектакль в новом формате. Это экскурсия-рекурсия «Это мой дед». Режиссер объединяет семейные воспоминания в одно повествование и делает его частью большой истории театра в России. В каждом из залов музея зрителей будет ждать человек, который связан биографией с экспонатом в этом зале. Зрители смогут познакомиться с детьми, внуками и правнуками Матильды Кшесинской, Татьяны Бруни, Ирины Витлин, Александра Мгеброва. Это уже второе совместное обращение Театрального музея и Дмитрия Крестьянкина к истории русского театра — в октябре 2022 года вышел спектакль «Красный фонарь» о директоре императорских театров Теляковском.
Актрисы театра «Мастерская» Анастасия Стебнева, Юлия Вибе, Ульяна Лучкина и Дарья Завьялова, участницы проекта «Звучит», проведут театрализованную читку «Ремарк» и заговорят голосами главных героинь романов Эриха Марии Ремарка «Три товарища», «Ночь в Лиссабоне», «Триумфальная арка» и «Жизнь взаймы».
Также в программе фестиваля спектакль знакового театрального проекта «Лес». «Лес. Ангелина» — так называется спектакль Ангелины Засенцевой, где объектом исследования становится сама Ангелина, а методом — медленное чтение.
Завершит фестиваль дэнс-рок-группа SHUBA Leontieva артистов театра «Мастерская».
Подробнее о программе можно узнать на сайте Музея театрального и музыкального искусства и в группе во «ВКонтакте».
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Полина Никитина