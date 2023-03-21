Тайны вузов, «Детские дни» и шоу без родителей: главные фестивали весенних школьных каникул

Фото: пресс-служба культурного квартала «Брусницын» Поделиться Поделиться





У школьников 24 марта начинаются весенние каникулы. В эти дни специальные программы для ребят подготовили музеи, театры и вузы. Собрали гид по пяти главным детским фестивалям весны, где можно и повеселиться, и найти друзей, а может быть — новое хобби. Для особых запросов — два варианта-«бонуса».

Фестиваль «Детские дни» Музейное Зазеркалье: психология и удивительные существа

Музеи и библиотеки зазывают детей на исследования и прогулки. На фестивале «Детские дни», с 24 марта до 2 апреля, площадки предлагают учащимся вооружиться маршрутными листами и взглянуть на экспозиции музеев с непривычного ракурса. Участвуют Музей хлеба, Этнографический, Музей Фаберже, Музеи-квартиры Зощенко, Римского-Корсакова, Блока, «Разночинный Петербург», Музей железнодорожного транспорта и Музей истории денег «Гознак». Задача не в том, чтобы пройти все залы «для галочки», а в том, чтобы выбрать по-настоящему интересующую тему, обращать внимание на детали и пройти викторину, ответив на максимальное количество вопросов



«Детские Дни» в Музее железных дорог России Фото: Виктор Казарин / «Музея железных дорог России» Поделиться Поделиться





Основная игра-исследование продолжает начатую ещё на осенних каникулах тему «Городская коллекция».

Параллельная программа на этот раз названа «Невыразимое». Она о том, «что нельзя каталогизировать, а можно только почувствовать, домыслить, вообразить». Эта часть проходит в форматах игры, анти-экскурсии, арт-медиации или анти-тренинга. Младшим школьникам 7–10 лет предлагается узнать о необычных существах на прогулке по Музею почвоведения — «познакомиться» с тихоходкой, плащеносным броненосцем розовая фея и другими не менее интересными созданиями. Или в Музее железных дорог России представить себе, как изменился мир для тех, кто впервые 200 лет назад сел на поезд. «Разве может понять человек, который ездит всегда в таратайке, переживания и впечатления едущего экспрессом?» — говорил художник Казимир Малевич. Но в музее попробуют.

В библиотеке имени Пушкина ребят 10- 13 лет ждут на анти-тренинг «Некоторые люди хорошо плюются», чтобы рассказать, как правильно слушать своё тело, распознавать эмоции и придумывать им зримые образы.

В Мастерской М. К. Аникушина подростки от 12 лет «увидят» скульптуры тактильно и через запахи и в результате попробуют выразить собственное «чувство города» и поделиться им с друзьями.

Фестиваль «В музей — сегодня, в науку — завтра» Вузы делают шаг навстречу Просветительство продолжают петербургские вузы: они организовали собственный фестиваль «В музей — сегодня, в науку — завтра». В институтах и университетах с музеями ситуация особая: на многих кафедрах есть собственные тематические коллекции, экспонаты в которых насчитывают несколько веков, вот только посмотреть на них обычно разрешается только студентам, а остальным — исключительно по записи и определёнными группами. Так что специальный фестиваль для школьников — неплохой шанс увидеть редкости. Среди участников — Горный институт со своей огромной коллекцией минералов, медицинский университет им. Павлова, университет Герцена, Институт химии силикатов РАН, научно-исследовательский институт гидротехники им. Веденеева и многие другие. Все подробности от адресов до записи на особо любопытные встречи — на сайте.

Фото: предоставлено пресс-службой СПбГУ Поделиться Поделиться





Фестиваль «Ботанические каникулы» Бонус для тех, кто не хочет никаких лекций

Фото: Александра Медведева / пресс-служба Ботанического сада Поделиться Поделиться





Ботанический сад в первый уик-энд весеннего перерыва тоже устраивает небольшой фестиваль: 25 и 26 марта и 1–2 апреля в оранжереях и в павильоне Зелёный домик пройдут «Ботанические каникулы» с экскурсиями по оранжереям и квестом «Муравьишка» для детей от 6 лет. Все каникулы сад будет работать без выходных (в дни фестиваля — по фестивальным билетам), и, кроме цветения азалий, вы по-любому сможете побродить по парку, где с наступлением хорошей погоды начинают постепенно начинают появляться первые цветы.

Театральный фестиваль «Без занавеса» Брусницын зовет на пантомимы и мастер-классы

Фото: пресс-служба культурного квартала «Брусницын» Поделиться Поделиться





С 25 по 26 марта Культурный квартал «Брусницын» станет местом проведения Театрального фестиваля «Без занавеса». Театры и танцоры два дня подряд разыгрывают пантомимы и играют коронные спектакли. С 13.00 до 15.00 гостей будут учить созданию сценических масок и покажут базовые упражнения для развития актёрского мастерства. 26 марта с 14.00 до 15.00 в программе мастер-класс по жонглированию. Всё бесплатно, могут участвовать и дети, и взрослые. Театральная программа пройдет в первый день будет проходить с 15.00 до 18.30 — вас ждут спектакли «Мой папа птиц» (3+), «Белая история» (3+), «Хор Дурацкого» (3+), «Антиквадратная история» (6+) и «Воробче» (6+). Во второй день — выступление на музыкальном инструменте ханге Йоэля Гонсалеса (0+), перформансы Николая Курушина (12+), Евгения Кревного (6+), группы БУТОё Core (3+) и театра «Зеленое утро» (6+).

Фестиваль «В смысле!?» «Прогулы» и тайны от взрослых В арт-кластере «Пушкинская, 10», а также на сценах петербургских театров с субботы открывается портал в подростковый мир. Проводник — сценическое высказывание. На фестиваль «В смысле!?» в Петербург постановки привозят коллективы из Архангельска, Калуги, Перми, Рязани и других городов.



На Новой сцене Александринки в понедельник, 27 марта, в 16.00 и 19.00 пройдут показы спектакля «Шапку надень» (14+). Актёры, они же герои, делятся своими историями об отношениях со взрослыми, рассказывают, что их бесит и «стебутся над стереотипами». 28 марта в 19.30 тут же пройдёт показ мюзикла «Крысолов» (12+). Он о сиротстве и доме, где может быть так плохо, что дети решают просто уйти.

Из других площадок — 27 марта в 15.00 коллектив Проекта 27 играет спектакль для подростков «Краш в сердце» (16+) в пространстве Fenestra. Особенность мероприятия — в том, что в зал ни при каких обстоятельствах не пустят родителей и других взрослых (старше 18 лет). В этом смысл игры. Для обеспокоенных или просто чересчур любопытных взрослых постановку специально сыграют ещё раз. Начало «взрослого» показа в 19.00.



У фестиваля «В смысле!?» внушительная программа мастер-классов и экскурсий. Запланированы «коллажные посиделки», весёлые прогулки по городу, названные «Прогулами», открытые интервью с актёрами. Театральная лаборатория «Чудесный источник» Эрмитаж закрутит в танцах и образах

Фото: пресс-служба Эрмитажа Поделиться Поделиться





К сценическому искусству теперь приобщает и Эрмитаж. 30 марта в Главном штабе стартует программа театральной лаборатории «Чудесный источник» (16+): студенты института сценических искусств покажут в залах серию перформансов, вдохновленных любимыми образами с полотен Моне, Матисса, Малевича, Гогена и их современников.



Классический музей должен стать для наблюдателей пространством, порождающим творчество, а не местом, куда ходят «по особым случаям». Следующие спектакли проекта должны проходить по четвергам вплоть до лета.

Трансляция «Толстого нет» Бонус для тех, кто хочет или вынужден остаться дома Для тех, кто не сможет поучаствовать в фестивалях или просто предпочёл бы никуда лишний раз не выходить на каникулах — есть собственный вариант. «Приют комедианта» выходит в онлайн и в группе ВКонтакте 26 марта и в 13.00 показывает спектакль «Толстого нет» (16+). Для школьников эта трансляция — неплохой шанс больше узнать о Толстом-человеке, его взглядах на жизнь и семью. Сюжет построен на воспоминаниях современников, дневниках и письмах писателя и его родных. В роли Софьи Толстой — жены Толстого — Ольга Антонова.



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

