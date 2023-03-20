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    На экранах — французская «Путешественница во времени»

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    23 марта в прокат выходит дебютный полнометражный фильм режиссера Оливье Тренэра «Путешественница во времени». Ранее Тренэр был удостоен премии «Сезар» за его короткометражную ленту о слепом пианисте «Настройщик».

    Фото: кадр из фильма
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    В новом фильме внимание сосредоточено на главной героине Джулии (Лу де Лааж, «Черный ящик»). В 2052 году пожилая Джулия вспоминает всю свою жизнь и представляет себе, как всё могло сложиться иначе — карьера, личная жизнь, отношения с родителями.

    Для актрисы Лу де Лааж эта работа стала настоящим вызовом, поскольку ей пришлось сыграть не одну героиню, а сразу несколько её версий со своими особенностями характера и своими отличиями в облике — от семнадцатилетней неопытной Джулии до пожилой дамы, вспоминающей прошлое.

    Действие фильма происходит в Париже, Берлине и Амстердаме, однако все съемки велись только во Франции во время карантина. Часть музыки для фильма написал брат режиссера Рафаэль Тренэр, а остальное время в картине звучат Рахманинов, Брамс и другие классические композиторы.

    16+

    Федор Дубина

    Фото: кадр из фильма

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