Библиотека Гоголя запускает цикл бесплатных лекций, посвященный истории игральных карт

Сам Николай Васильевич Гоголь карт не любил: в юности приходилось составлять компанию матушкиным гостьям. Но игру в карты описал бесподобно. 26 марта в библиотеке состоится первая лекция цикла «Карточная история». Бесплатно и с возрастным цензом «12+» — это не про азартные игры, а про историю и искусство.
Валет желудей бил восьмерку желудей. На игральных картах, изготовленных в Базеле методом ксилографии где-то в 1480–1520 годах, так и было изображено: валет держит желудь — правда, размером с огромный цветок. Желуди — признак немецких колод и швейцарских. Привычные нам черные трефы (как бы символическое обозначение клевера), по одной из версий, — те самые желуди. А например, в мастях латинских колод были мечи, монеты, кубки и палицы. Возможно, традиционные пики перебрались оттуда.
Юлия Горностаева — специалист в области повседневной истории Средневековья и раннего Нового времени, а карты в Европе и появились примерно в XIV веке — гораздо позже, чем в Китае. На первой лекции «КАРТОграфия» Юлия расскажет о возникновении игральных карт (версий несколько), как они эволюционировали, какие карточные колоды были самыми популярными в Европе. Наконец, узнаем, смогли бы сыграться картежники разных эпох и откуда взялось пушкинское «тройка, семёрка, туз».
Погружаемся в удивительную историю игральных карт с 26 марта в библиотеке Гоголя (Среднеохтинский, 8). Начало в 17:00. Подробности и регистрация на странице библиотеки во «ВКонтакте». 12+
Александра Шеромова