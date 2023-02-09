Московский театр им. Пушкина привезет в Петербург «Влюбленного Шекспира» и «Вишневый сад»

С 24 по 26 марта в Петербурге на сцене ДК «Выборгский» состоятся гастроли Московского театра имени Пушкина. Впервые в Северную столицу привезут постановку Евгения Писарева «Влюбленный Шекспир», а также «Вишневый сад» с Викторией Исаковой и Александром Петровым в главных ролях.
«Влюбленный Шекспир» — это первая в России театральная постановка по сценарию одноименного фильма 1998 года, в свою очередь снятого по пьесе Тома Стоппарда. В 2014 году он был переработан для театра и поставлен в Лондоне, в 2018 — в Пушкинском театре в Москве, где стал абсолютным кассовым хитом. Спектакль отмечен «Хрустальной Турандот», «Звездой Театрала» и премией Союза театральных деятелей РФ.
Во «Влюбленном Шекспире» присутствуют все необходимые ингредиенты, чтобы захватить внимание зрителей: любовь, чума, переодевание, бандиты, призрак, драки, юмор и английская королева. Также в сюжете и репликах героев много скрытых цитат и аллюзий к произведениям Шекспира и фактам его жизни.
В ролях — Кирилл Чернышенко, Елизавета Кононова, Андрей Кузичев, Антон Феоктистов, Александр Арсентьев и другие артисты театра.
Гастроли Театра Пушкина продолжатся 25 и 26 марта спектаклем «Вишневый сад» Владимира Мирзоева. Главные роли играют звезды российского кино Александр Петров и Виктория Исакова. Живой оркестр на сцене, отчаянные современные танцы, явление призрака утонувшего мальчика — лишь небольшая часть того, с чем столкнутся зрители. И как апофеоз спектакля-катастрофы — падение
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