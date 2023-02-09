    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -4

    4 м/с, ю-з

    768мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd71.58eur76.83

    Московский театр им. Пушкина привезет в Петербург «Влюбленного Шекспира» и «Вишневый сад»

    633
    обсудить

    С 24 по 26 марта в Петербурге на сцене ДК «Выборгский» состоятся гастроли Московского театра имени Пушкина. Впервые в Северную столицу привезут постановку Евгения Писарева «Влюбленный Шекспир», а также «Вишневый сад» с Викторией Исаковой и Александром Петровым в главных ролях.

    «Влюбленный Шекспир»
    «Влюбленный Шекспир»Фото: предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    «Влюбленный Шекспир» — это первая в России театральная постановка по сценарию одноименного фильма 1998 года, в свою очередь снятого по пьесе Тома Стоппарда. В 2014 году он был переработан для театра и поставлен в Лондоне, в 2018 — в Пушкинском театре в Москве, где стал абсолютным кассовым хитом. Спектакль отмечен «Хрустальной Турандот», «Звездой Театрала» и премией Союза театральных деятелей РФ.

    Во «Влюбленном Шекспире» присутствуют все необходимые ингредиенты, чтобы захватить внимание зрителей: любовь, чума, переодевание, бандиты, призрак, драки, юмор и английская королева. Также в сюжете и репликах героев много скрытых цитат и аллюзий к произведениям Шекспира и фактам его жизни.

    «Влюбленный Шекспир»
    «Влюбленный Шекспир»Фото: предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    В ролях — Кирилл Чернышенко, Елизавета Кононова, Андрей Кузичев, Антон Феоктистов, Александр Арсентьев и другие артисты театра.

    «Вишневый Сад»
    «Вишневый Сад»Фото: предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    Гастроли Театра Пушкина продолжатся 25 и 26 марта спектаклем «Вишневый сад» Владимира Мирзоева. Главные роли играют звезды российского кино Александр Петров и Виктория Исакова. Живой оркестр на сцене, отчаянные современные танцы, явление призрака утонувшего мальчика — лишь небольшая часть того, с чем столкнутся зрители. И как апофеоз спектакля-катастрофы — падение из-под колосников множества капельниц, наполненных то ли кровью, то ли вишневым соком.

    16+

    «Влюбленный Шекспир»
    «Влюбленный Шекспир»Фото: предоставлено организаторами
    «Влюбленный Шекспир»
    «Влюбленный Шекспир»Фото: предоставлено организаторами
    «Вишневый Сад»
    «Вишневый Сад»Фото: предоставлено организаторами

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close