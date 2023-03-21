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    Краевед расскажет, каковы перспективы у корпусов Ленинградского мясокомбината

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    Сейчас территория Ленинградского мясокомбината застраивается жильем, новоселы косятся на исторические корпуса. А что в свое время дало району появление этого предприятия? 24 марта в библиотеке «Екатерингофская» об этом расскажет промышленный краевед Артём Борисенков, специалист истории завода «Самсон». Бесплатно, 12+

    Витрина одного из фирменных магазинов мясокомбината имени <nobr class="_">С. М. Кирова</nobr>. Ленинград, вторая половина 1930-х.
    Витрина одного из фирменных магазинов мясокомбината имени С. М. Кирова. Ленинград, вторая половина 1930-х.Фото: vk.com / myasokombinatkirova
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    В некоторых семьях до сих пор хранится бижутерия, фигурки животных и ленинградских видов, вырезанные из рогов и костей скота. Ленинградский мясокомбинат изначально мыслился как безотходное производство, так что из «утиля» (был специальный корпус, утиль-завод) делались не только удобрения, животные корма и тому подобное, но и сувениры. В сувенирном цехе ЛМК работали творцы — мастера-резчики по кости.

    Промышленный краевед Артём Борисенков и его единомышленники посвятили ЛМК группу во «ВКонтакте», где выкладывают интереснейшие исторические детали, старые фотографии, материалы о реконструкции комбината. На встрече в библиотеке «Екатерингофская» (ул. Циолковского, д. 7) Артём Борисенков расскажет, что находилось на месте мясокомбината до его постройки, как предприятие развивалось, в какой степени плачевности пребывают постройки сейчас и есть ли варианты решения этой проблемы. Начало в 18:30, вход свободный.

    Александра Шеромова

    Витрина одного из фирменных магазинов мясокомбината имени <nobr class="_">С. М. Кирова</nobr>. Ленинград, вторая половина 1930-х.
    Витрина одного из фирменных магазинов мясокомбината имени С. М. Кирова. Ленинград, вторая половина 1930-х.Фото: vk.com / myasokombinatkirova

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