Краевед расскажет, каковы перспективы у корпусов Ленинградского мясокомбината

Сейчас территория Ленинградского мясокомбината застраивается жильем, новоселы косятся на исторические корпуса. А что в свое время дало району появление этого предприятия? 24 марта в библиотеке «Екатерингофская» об этом расскажет промышленный краевед Артём Борисенков, специалист истории завода «Самсон». Бесплатно, 12+
В некоторых семьях до сих пор хранится бижутерия, фигурки животных и ленинградских видов, вырезанные из рогов и костей скота. Ленинградский мясокомбинат изначально мыслился как безотходное производство, так что из «утиля» (был специальный корпус, утиль-завод) делались не только удобрения, животные корма и тому подобное, но и сувениры. В сувенирном цехе ЛМК работали творцы — мастера-резчики по кости.
Промышленный краевед Артём Борисенков и его единомышленники посвятили ЛМК группу во «ВКонтакте», где выкладывают интереснейшие исторические детали, старые фотографии, материалы о реконструкции комбината. На встрече в библиотеке «Екатерингофская» (ул. Циолковского, д. 7) Артём Борисенков расскажет, что находилось на месте мясокомбината до его постройки, как предприятие развивалось, в какой степени плачевности пребывают постройки сейчас и есть ли варианты решения этой проблемы. Начало в 18:30, вход свободный.
Александра Шеромова