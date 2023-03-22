«Балтийский дом» представит «Покровские ворота»

По словам создателей спектакля, в его основе — одноименная пьеса Леонида Зорина, но, конечно, не обошлось и без знаменитого советского фильма Михаила Козакова. Выпущенная в 1982 году кинолента разошлась на цитаты и еще больше закрепила миф о романтических 50-х.

Это уже не первый опыт работы театра с культовым советским кинематографом. Так в 2021 году режиссером Александром Кладько был выпущен спектакль «Девчата» по одноименному фильму 1961 года и отчасти повести Бориса Бедного. В новой постановке режиссером выступил также Александр Кладько.

Сюжетно спектакль повторяет и пьесу, и фильм. В центре студент Костик, который живет в московской коммуналке возле Покровских ворот, и его соседи, которые строят свою жизнь и рассуждают о быте и высоком с одинаковым умением.

Художественный мир коммуналки и советской Москвы 50-х восстановил и перепридумал Александр Уланов. В спектакле многие зрители смогут узнать свои аутентичные вещи — в феврале 2023 года театр собирал вешалки и полки, телефоны и патефоны, посуду и фурнитуру, вазы и склянки, скатерти и шторы, плакаты и фотографии, книги и открытки, рамы и рамочки, одежду и обувь.



Создатели спектакля отмечают, что для них важны гуманистические смыслы, заложенные в пьесе и фильме: «Этот спектакль — не только воспоминание о старой Москве, а светлая и трепетная ностальгия по той общности, которая существовала между людьми, по искренней любви, дружбе и теплоте соучастия. И вера в то, что эта теплота к нам вернется. Ведь ветру времени все же не под силу разрушить вечные основы, к которым тянулся и будет тянуться любой человек, пусть он порой себе в этом и не признается…».

