«Каким ты был, таким ты и остался». Киану Ривз вновь примерил роль Джона Уика

Фото: кадр из видео / В Рейтинге / YouTube Поделиться Поделиться





На экраны 23 марта вышла (в том числе и в России) очередная часть боевика «Джон Уик». Обозреватель «Фонтанки» отправился первым сеансом в кинотеатр и рассказывает, оправдались ли надежды на старое доброе и не превратилось ли оно в «старую песню о главном».



Смурной киллер Джон Уик, он же Киану Ривз, вот уже четвертый фильм как пытается уйти на пенсию, оставив свою кровавую специальность позади. Желательно — своими ногами. Однако главы мафиозных кланов желают, чтобы Уик вышел лишь ногами вперёд. И сыплют на беднягу всё новых и новых противников — будто из мешка. На этот раз его невзлюбил некий Маркиз (Билл Скарсгард), молодой хлыщ с ухватками Геши Козодоева, который спит и видит Джона Уика в гробу в белых тапках. Герою приходится побывать и в Японии, и в Иордании, и в Париже, раскидывая всё новых негодяев, лишь бы добраться до Маркизова горла. И это он, конечно же, сделает…

Четвертый фильм в этой невероятно успешной франшизе добирался до экранов непросто: пандемия здорово помешала съемкам. Однако создатели цикла не менее упорны, чем их персонаж. Не прошло и двух лет, как очередная часть добралась до экранов. Сюжет её пересказать, как вы уже поняли, несложно: нового здесь ровно ничего не происходит по сравнению с предыдущими частями. Нет, правда: если в первом фильме можно было обозначить какую-то обозримую арку — расстроился человек из-за собаки… А тут уж совершенно непонятно, почему все эти люди настолько взъелись на Киану и неужели им нечем больше заняться. В сущности, это не имеет ровно никакого значения, поскольку, как все понимают, является лишь поводом к действию, происходящему на экране.



Надо напомнить, что создатель Уика и бессменный режиссер всех четырех частей — Чад Стахелски, бывший каскадер, который с Киану Ривзом познакомился ещё на съёмках «Матрицы». И он не даёт об этом забыть. Описывать происходящее на экране — занятие довольно странное: получается это сделать только в стиле пятиклассника, который делится впечатлениями с товарищами: «А он его дыщ-щ-щ из пистолета! А тот как увернется!..» Это надобно видеть. Впрочем, если вы видели любую из предыдущих частей, то считайте, видели и эту. Лента мало того что не может — она и не пытается предложить ничего более.



Автор: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Xpg1EwKgzfM&ab_channel=%D0%92%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5" target="_blank" class="io-leave-page _">В Рейтинге</a> / YouTube

Вот ощутимо уже немолодой Киану (58 лет всё-таки, с ума сойти) грациознейше устраивает геноцид парижан, жителей Осаки и, кажется, Берлина. Вот он гонится за толстяком с золотыми зубами по ночному клубу: вокруг пляшут гедонисты, пылают какие-то огни и льются водопады. Пробивает оппоненту голову топором, другого в упор расстреливает из пистолета, третьего поджигает какими-то немыслимыми огненными пулями. Гедонисты по-прежнему пляшут. Толстяк продолжает убегать. На закуску — самураи с луками, русские с золотыми цепями, бедуины на арабских конях, татуированные женщины... На всё это откуда-то благосклонно смотрят заслуженные артисты Лоренс Фишберн, Хироюки Санада и Иэн Макшейн, которым в этом шикарном капустнике делать уже абсолютно нечего, кроме как присутствовать в качестве свадебных генералов да переигрывать, произнося нелепейшие фразы.



Иногда в дело вступает Донни Йен — он тут воплощает стереотип слепого, но смертоносного убийцы-азиата. Вроде как друг Уика… или враг… Друговраг, в общем. Присутствуют также чернокожий киллер и его собака. Кровь хлещет на стены. Пули отскакивают от кевларовых пиджаков. В клубе продолжают плясать.

В принципе, эта картинка неплохо выражает ощущение от нашей нынешней действительности, так что можно даже сказать, что «Джон Уик» — фильм вполне жизненный и актуальный. Да и легенда, по которой миром правят мафиозные синдикаты, — что уж тут такого недостоверного? Все эти убийцы по сюжету обожают роскошь и показуху. Если кто-то хочет засечь час, он натурально достает из чемодана огромные песочные часы. Если дуэль — то возле Сакре-кёр на рассвете! Если сакура — то обязательно в цвету… Всем этим жирным кэмпом «Джон Уик» обмазан без всякого стеснения. И в этом бесстыдстве даже есть нечто обаятельное, поскольку просматривается самоирония.



Непонятно другое: почему было решено, что стоит радовать этим без малого три часа? Большую часть времени занимают повторы. Если уж перестрелка, то герой будет по нескольку раз прикрываться телом врага или кувыркаться, уходя от пуль. Если падать по лестнице на Сакре-кёр, то уж три пролёта подряд. И потом ещё три, для закрепления материала. И ведь первоначально планировали длину на час дольше. Но кто-то из продюсеров, видно, покрутил пальцем у виска, и всё-таки урезали.

С другой стороны, для какого-нибудь балета ведь вполне приемлемое время? Допустим, про Данилу Багрова поставил спектакль Энг Ли — примерно это бы и вышло. «Джон Уик» похож на балет, или на порнографический фильм, или на компьютерную стрелялку: во всех этих случаях сюжет затмевается формой и движением. Иногда это демонстрируется уж совсем прямо, когда камера взмывает к потолку, в точности как в некоторых играх.



Есть такой жанр на «Ютубе» — смотреть, как другие проходят такие игрушки. Называется «летсплей». Очень уютное времяпрепровождение: можно даже, например, вязать под это дело, изредка поглядывая на экран. Вот так и с «Уиком». Похоже, формула золотая: у фильма несомненный успех.

А создатели нам уже грозят очередной частью франшизы, не говоря о парочке спин-оффов. Никто не даст тебе уйти на покой, Джон Уик, даже не надейся.

Федор Дубшан, специально для «Фонтанки.ру»