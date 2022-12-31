Летопись 2022. Перечитываем вместе главные тексты «Фонтанки»

Фото: Андрей Югов/ИТАР-ТАСС Поделиться Поделиться





Год вышел таким, что, пожалуй, лучше бы вам нечего было читать. Но что имеем. Итак, вспоминаем материалы «Фонтанки», за героев которых мы с вами переживали больше всего.

2022 год в Петербурге начался с реформы и, практически традиционно, с ее проблем. С мусорными кучами единый региональный оператор через время справился, а к концу года был запущен первый из обещанных мусороперерабатывающих заводов. Каникулы продолжались, повсеместно были нужны QR-коды, грянула революция в Казахстане, разговоры, что «что-то» может грянуть на Украине, звучали все чаще. Но январский Петербург больше всего поразила новость о том, что несколько пациентов консультативно-диагностического центра на Сикейроса умерли после, в общем-то, простой процедуры — обследования желудка с использованием в качестве контрастного вещества сульфата бария. Главврач и еще несколько сотрудников были арестованы, уголовное дело к концу года еще не дошло до суда, но вот-вот. Что именно могло привести к гибели семи человек, «Фонтанка» разбиралась в материале

Барий, да не тот

Что привело к смерти пациентов диагностического центра на Сикейроса

Пока еще не ввели в школах «Разговоры о важном», пока еще не был переписан учебник по истории, в новой версии которого не оказалось даже слова «Украина», сигналы к подобному будущему поступили из гимназии № 168 Центрального района Петербурга. Публично история началась с февральского поста в ныне уже запрещенной соцсети учительницы Серафимы Сапрыкиной. По ее версии, педагога попросили «по собственному» из-за урока о Хармсе и Введенском, которых 80-летний руководитель гимназии якобы назвала «врагами народа» и «пособниками фашистов». Официальная позиция школы была более мирной, речь якобы шла лишь об отступлении от учебного плана, да и уволилась учительница сама. В развитие скандала вылезла загадочная судимость на период, когда у учителя была другая фамилия. Пока она отрицала подобный факт в своей биографии, в просмольнинских телеграм-каналах появился двухминутный видеоролик — героиня в роли матери десятиклассницы утверждала, что Сапрыкина осмелилась вести с детьми беседы на ЛГБТ-тематику. Страшно подумать, что бы с педагогом за это сделали сейчас.

Система знает, что вы сделали в прошлой жизни

Как «петербургская учительница», уволившаяся из-за Хармса, оказалась «волгоградской уголовницей Симой»

Позже, в апреле, будет еще одно увольнение. Руководитель отдела культурных программ Российской национальной библиотеки Ольга Кагановская написала заявление после того, как в День работников культуры в одном из холлов библиотеки появился плакат с изображением ученого-филолога Юрия Лотмана. Руководитель департамента безопасности РНБ перепутал его с Марком Твеном, который «попахивает политическим экстремизмом» из-за американского происхождения. Впрочем, Лотман тоже оказался неугоден, но из-за сына, который «поносит нынешнюю власть». Такие времена, о них тут:

«День начался с происшествия»

Как Марк Твен и Юрий Лотман «испортили репутацию» РНБ

Позже появятся списки запрещенных, без Твена и Лотмана, но полные имен современников, знакомых многим, если не всем в России — последуют дела о дискредитации, включение в списки иноагентов, проверки на экстремизм и прочее.

Не только «ДДТ» и Манижа

«Фонтанка» публикует список запрещенных музыкальных исполнителей

Постепенно в публичном пространстве будет расти фигура Евгения Пригожина, вплоть до того, что в Петербурге фасад бизнес-центра на Дальневосточном засияет буквами «ЧВК Вагнер центр». Сам Пригожин, выигравший не один суд на тезисе о непричастности к наемникам, будет заканчивать год фразой «я придумал, я создал и я управляю ЧВК «Вагнер». Пока еще всего этого не произошло, «Фонтанка» поработала на «Кибер фронт Z», который некоторые называют продолжением «фабрики троллей».

«Вы ведь не верите, что это настоящие отзывы?»

Как «Фонтанка» заглянула на передовую информационных фронтов Z

Слухи о том, что бойцов в ЧВК набирают из числа обитателей колоний, поползли летом и постепенно набирали обороты. Одну из могил на кладбище в Петродворце Пригожин посетил лично, фото были обнародованы его пресс-службой. «Фонтанка» выяснила, за что сидел Александр Романовский. Осужденные набираются в СИЗО и колониях до сих пор. Законов, которые позволяли бы это делать, как и создавать частные вооруженные формирования, в России пока не принято. Но и ЧВК «Вагнер», и набор в нее отбывающих сроки за тяжкие преступления — это теперь часть нашей жизни.

«Операция «Освобождение»

В Петербурге множатся могилы участников СВО, не отсидевших сроки

Пока одни сидельцы вроде как получали статус помилованных и отправлялись на фронт, другие заезжали в застенки — дела о дискредитации российской армии множатся, первые приговоры суровы. О суровости решения суда и другой материал «Фонтанки». Петербургская пенсионерка Марина Комар получила восемь лет колонии за финансовую помощь пятерым внукам и дочери, которые сидят за заборами и решетками в сирийском лагере для перемещенных лиц Аль-Холь. О быте этого лагеря и о том, с каким трудом в Россию пытаются вернуться хотя бы дети, в этом тексте.

Плач сирийской пустыни *ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация

Петербург подчеркнул материнство обвинением в содействии ИГИЛ*

Петербург в этом году стал побратимом Мариуполя, параллельно приняв много беженцев с Украины. Несмотря на братский статус, послабления при получении гражданства и прочие «подъемные», многие использовали вторую российскую столицу как перевалочную точку, чтобы выбраться в Европу.

«Если не слишком устали — лучше не терять день»

Как украинские беженцы через Петербург едут в Европу

С началом боевых действий ковидная проблема отошла на дальний план, да и вирус, многократно мутировав, перестал так активно убивать людей. Забрезжило открытие границ, которое долго не продержалось — Европа не хочет видеть в своих городах беспечных русских туристов. Так родился репортаж о последнем поезде «Аллегро» из Петербурга в Хельсинки и серия материалов о том, с какими потерями россияне преодолевают границы.

Осторожно, закрываются

Пока одни соотечественники прорывались к европейской жизни, другие тоже пересекали границы, но с навсегда измененной судьбой. Военнослужащий по контракту Дмитрий Парамошкин попал в плен, потому что его забыли в окопе. Вернувшись домой, в Петербург, он рассказал о том, что понял за эти самые долгие в своей жизни полтора месяца несвободы. В армию он так и не вернулся, новый контракт заключать не стал.

«Нас не готовили к этому»

Чему научил рядового Парамошкина украинский плен

Военные госпитали Петербурга заполнились ранеными военнослужащими и добровольцами, однако выяснилось, что помогать им громогласно или хотя бы вполголоса — не приветствуется.

Тихая помощь

Почему в Петербурге о раненых заботятся тайно

Мобилизация тоже сказалась на передвижении человеческих потоков. Одни всем миром собирали на амуницию солдату и отправляли родных на фронт, другие по несколько суток стояли на грузинских, казахстанских и других границах в надежде сбежать. Проблемы были везде, добровольцев приравнивали к мобилизованным и лишали положенных выплат, повестки получали женщины и даже пропавший без вести матрос погибшего крейсера «Москва». С подготовкой мобилизованных в частях тоже было непросто. Оказалось, что порой их учили меньше, чем до семьи шла похоронка. Были и те, кто с фронта сбежал, после чего добровольно сдался прокурорам и следователям.

Шел четвертый день. Они готовятся к сражению

Как проходит боевое слаживание первых мобилизованных «Фонтанка» проверила, как работает военно-полевая почта. Наша посылка на фронт показала, что практика бесконечно далека от теории. После нашей публикации проблемой озадачились допущенные к первым лицам военкоры. Минобороны обещало, что механизм отлажен и письма военнослужащим больше не встречают бюрократических препятствий. Проверим уже в следующем году.

Это провал

Как работает военно-полевая почта в 2022 году

Петербург жил не только мобилизацией и общим военизированным фоном. На смену мусорной реформе в этом же году пришла транспортная. Лазурные МАЗы, ЛИАЗы и КАМАЗы горели, претензии были и к манере вождения бывших маршруточников. Зима сезона 2022–2023 началась с очередного убойного снегопада, но вроде как выдохнули — вплоть до ставшей поводом для народного юмора фразы прибывшего с визитом в Петербург Лукашенко: «Настолько вычищен и выдраен город, доведён до ума». Тем удивительней (или нет), что глобальные проблемы нашлись даже в городском зоопарке: чего только проверяющие в нем не обнаружили — от криптофермы до трупохранилища. Директор лишилась поста.

Миллионы и хамелеоны

Что привело полицию в трупохранилище животных, а директора зоопарка Петербурга — к увольнению

Конец года ознаменовался обертыванием книг авторов, признанных иноагентами, — владельцам книжных пришлось упаковывать издания в пленки и бумажки. Совсем туго стало с различными явлениями, и книгами тоже, имеющими отношение к пропаганде ЛГБТ. «Фонтанка» после визита в гей-клуб запросила у тех, кто мог бы объяснить суть нового закона, рецензию на репортаж. Что из этого вышло, читайте здесь.

Муки ЛГБТ-пропаганды

И закончим на музыкальной ноте. Приболевший Григорий Лепс на юбилейном концерте в Петербурге швырялся микрофоном, сетуя на здоровье, а после учинил в одном из баров пьяную драку. Даже дело возбудили, но оскорбленный игрок в нарды примирился с народным артистом, так что трагедию со сломанным носом можно считать исчерпанной.