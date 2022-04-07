«День начался с происшествия». Как Марк Твен и Юрий Лотман «испортили репутацию» РНБ

Фото: Коллаж/wikipedia.org Поделиться Поделиться





Виной всему Марк Твен и Юрий Лотман. РНБ покидает руководитель отдела культурных программ. 28 марта она написала заявление по собственному желанию. Перед этим в отделе провели дисциплинарное собрание, где обвинили сотрудников в самоуправстве и политическом экстремизме. Подробности этого скандала — документ эпохи, по которому потомки будут судить о нашем времени, как мы — читая о процессе над тунеядцем Бродским.

День работников культуры

25 марта в Российской национальной библиотеке праздновали День работника культуры. На служебной лестнице работники разместили незатейливый поздравительный плакат: Юрий Лотман, знаменитый российский ученый-филолог, держит в руках цветы, а под его изображением написано: «С Днем работников культуры!»



Плакат не провисел и двух часов. Проходивший мимо бдительный руководитель Департамента безопасности РНБ (а ранее — помощник гендиректора по вопросам безопасности) Максим Зуев сорвал изображение. Как потом выяснилось, главному охраннику показалось, что на плакате изображен Марк Твен. Почему американский писатель, автор любимых советскими школьниками «Приключений Тома Сойера и Гекльберри Финна» привел в ужас Зуева — станет ясно позднее. Вещественное доказательство предполагаемого преступления было предоставлено начальству.

Через несколько часов в отдел культурных программ нанесла визит рассерженная советница генерального директора РНБ по проектной деятельности и развитию, по совместительству директор Российского суворовского патриотического фестиваля искусств Полина-Тереза Давыдова. Недоумевающие сотрудники объяснили ошибку Зуева и рассказали, что на плакате изображен Лотман. Однако это нисколько не умерило пыла советницы.

Она обвинила руководительницу отдела Ольгу Кагановскую в том, что плакат «не согласовали». Начальнице указали, что отдел культурных программ постоянно делает поздравительные картинки для сотрудников — на 8 Марта, на Новый год и другие праздники, и никогда для этого не требовалось согласования. Но Давыдова была непреклонна — любая бумажка должна получать разрешение высшего руководства: «Здесь не может быть произвола».



Кагановская возмутилась бессмысленностью обвинения, разговор прошел на повышенных тонах. Можно даже сказать, что вышел небольшой скандал.

«Это до смешного может доходить… это просто поздравительный плакат, в нем нет никакой идеологии», — пыталась объяснить она.

«Всё, что проходит, через меня должно быть согласовано», — не оставляла вариантов Давыдова.

Позднее она развила свою мысль.

«Люди, которые пожаловались, не отличают Марка Твена от Лотмана — они действительно похожи, — заметила Давыдова. — Люди имеют право это не отличать. Они не работают в сфере культуры, у них другой интеллект, другое образование. <…> Надо писать «согласовано» и на поздравительных плакатах тоже. <…> Отдел в полном подчинении директора, а я являюсь его фильтром, провайдером. <…> Есть разница между Новым годом, 8 Марта и Днем работника культуры. Такой самопал невозможен. Он касается библиотеки в целом. <…> Здесь не может быть произвола».

«В сложной обстановке политической борьбы»

Полина-Тереза Давыдова — бывшая школьная учительница и преподавательница СПбГАТИ. В 2005 году она пошла в политику — была депутатом от «Справедливой России», членом комиссии муниципального совета. С 2021 года назначена советником гендиректора РНБ.



Во второй половине знаменательного Дня работника культуры она созвала собрание провинившегося отдела культурных программ, куда пришла с безопасником Зуевым — тем самым, который узрел в облике Юрия Лотмана идеологического врага РНБ Марка Твена.

«Я выступаю как куратор отдела культурных программ. День начался с происшествия. Это происшествие зафиксировано камерами… мы живем в сложной обстановке политической борьбы», — пересказывают речь Давыдовой свидетели.

Советница объявила, что к РНБ приковано пристальное внимание, а некоторые сотрудники при этом показывают себя политически неблагонадежными. Давыдова продолжала, что библиотека — «это идеологический институт», и если «получаем зарплату из рук государства» — «мы или служим государству (я подчеркиваю слово «служим»), или занимаемся чем-то другим».

Оказалось, что сама персона Лотмана категорически не подходит для плаката с поздравлением работников культуры.

«Есть сын Юрия Михайловича Лотмана, которому принадлежат такие высказывания...» — Давыдова с выражением зачитывает противоправительственные высказывания Михаила Лотмана, эстонского литературоведа и политического деятеля, из его соцсетей.



«Почему из русской культуры, которая, между прочим, с восьмого века развивается, выбран именно этот персонаж? Те люди, которые за нами наблюдают, могут задать такой законный вопрос», — заставила задуматься она.

Себя и своих сотрудников Давыдова называла «патриотами». Изготовители плаката с крамольным Лотманом внезапно обнаружили себя в противоположном лагере.

«Часть отдела работает на развитие отдела, на его прогресс, в рамках той государственной политики, которая выстроена, — провозгласила Давыдова. — Другая часть работает по-другому. В этом смысле то действие, которое сегодня произошло, просматривается непродуманным как минимум».

Герои и экстремисты

Собранию объявили о депремировании Ольги Кагановской и заведующего выставочным сектором того же отдела Александра Гоза:

«В свете произвола, который мы сейчас увидели в лице, Ольга Ильинична, вашем и Гоза — кто делал эту афишу, мне дано указание лишить премии квартальной вас, Александр Леонидович, и вас, Ольга Ильинична, потому что создался такой прецедент».



Тут Давыдова припомнила Кагановской утреннюю стычку («Я была вынуждена доложить дирекции этот поток, который я восприняла как угрозу») и велела написать объяснительную записку о произошедшем: «Придется объяснять, почему Ольга Ильинична этого героя выбрала в качестве героя именно Дня работника культуры России. Почему именно этот человек и почему он не согласован ни со мной, ни с директором!»

Наконец, очередь выступать дошла до главного по охране. Прежде всего Зуев поинтересовался у присутствующих, действительно ли все они знают, как выглядит Лотман (все, конечно, знали). Зуев недовольно заметил, что у него самого два образования — педагогическое и военное: «Для меня вот этот тип был неизвестен до сегодняшнего дня». В этом виноваты создатели плаката, которые могли хотя бы «имя подписать».

«Я вот не знал, что он апологет русской словесности», — заявил Зуев.

«Ну, и с этой точки зрения это всё-таки не так. Любое другое лицо — пресловутого Карамзина, Пушкина…» — не дала свернуть беседе в другое русло Давыдова.



Зуев продолжил свою речь подозрительным наблюдением: когда он решил поискать сведения о Лотмане в интернете, сразу наткнулся на информацию о его сыне, который «поносит нынешнюю власть».

К слову, корреспондент «Фонтанки» из любопытства рискнул повторить эксперимент. Но и Google, и Yandex по запросу «Лотман» по меньшей мере на первой странице результатов поиска выдавали информацию исключительно о выдающемся ученом Юрии Лотмане — его биографию, труды, лекции. Но вернемся к собранию.

На вопрос одного из сотрудников, как всё это вяжется с тем фактом, что в РНБ проходят выставки в честь столетия Лотмана, советница ответила, что «это отдельный совершенно вопрос». Ведь выставка, в отличие от поздравительного плаката, прошла этап согласования.

Сама Кагановская, промолчав всё собрание, задала единственный вопрос, который мучал корреспондента «Фонтанки» всё время изучения нюансов этой удивительной истории, достойной пера Зощенко: что не так с Марком Твеном?

На это Зуев заявил, что если бы на плакате действительно оказался автор «Тома Сойера», это бы «попахивало политическим экстремизмом». Потому что Марк Твен — американский писатель.

«В данном случае этого хватает», — подытожил он.

«Накопилось»

Ольга Кагановская, заведующая отделом культурных программ, проработала в РНБ без малого 24 года. 14 лет занимала должность библиографа, а с 2013 года перешла на руководящую должность. Что она будет делать дальше, после ухода из РНБ, она пока не знает.

«11 апреля — мой последний рабочий день в РНБ. Никаких дальнейших планов пока нет», — говорит она.

О событиях 25 марта она рассказывает, что долго пребывала в уверенности, что это недоразумение, которое вот-вот разрешится.

«К сожалению, история приобрела такой размах, который никто не предполагал. На собрании нам предъявили претензии за высказывания сына Лотмана, за то, что Марк Твен — американский писатель, и всё это вместе преподносилось как единая какая-то продуманная акция. Почему нельзя изображать на плакате Марка Твена — я до сих пор не могу объяснить. А в чем провинился Лотман? Учитывая тот факт, что в библиотеке прямо сейчас проходят сразу две его персональные выставки, в старом и новом здании, посвященные столетию Лотмана, которое отмечалось в феврале. Не могу ответить на этот вопрос».

После событий 25 марта, которые пришлись на пятницу, Кагановская решила уволиться. Придя утром в понедельник на работу, она написала заявление «по собственному желанию». Она говорит, что не склонна к необдуманным поступкам, и свои действия объясняет так — накопилось.

Мария Лащева, «Фонтанка.ру»

