Барий, да не тот. Что привело к смерти пациентов диагностического центра на Сикейроса

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС Поделиться Поделиться







Информация петербургской судебной пресс-службы о, возможно, самом громком медицинском деле последних лет лаконична: по мнению следствия, главврач Консультативно-диагностического центра № 1 Евгений Попов утвердил закупку вещества «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%» от ООО «НеваРеактив». Оно не включено в госреестр лекарственных средств и вообще опасно для жизни, но именно этот порошок использовали как контрастное вещество при рентгенографии желудка. В итоге — несколько погибших, окончательное число которых, судя по всему, еще только предстоит установить, и еще больше пострадавших. Шокирует не только результат, но и обыденность происходящего: человек приходит на тривиальную диагностическую процедуру, выпивает вроде бы неопасное, и после этого не доживает до утра.



Евгения Попова еще на прошлой неделе отправили под арест как подозреваемого по статьям 109 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По данным «Фонтанки», суд согласился с аргументами ходатайства о том, что главврач может уничтожить известные ему доказательства собственной вины, а также воздействовать на участников судопроизводства (следствие выражалось определеннее — свидетелей), которые являются сотрудниками диагностического центра. Если исходить из того, что говорит следствие, Попов оступился дважды. В первый раз — когда утвердил заявку на приобретение у «НеваРеактива» «Бария сернокислого 0,10 (H2O)%», ведь именно главврач, по должностной инструкции, принимает решения в области бюджетного управления диагностического центра. Компания «НеваРеактив» — крупный поставщик с 15-летним стажем и с оборотом 360 млн за 2020 год. Принадлежит она через ООО «Реактив-на Неве» Светлане Камчатовой, директор — Аркадий Камчатов. Указанное вещество по-прежнему можно приобрести на сайте предприятия, 505 рублей за 100 граммов.

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В описании говорится: «Химический реактив «ЧИСТЫЙ» отечественного производства, для препаративных, технологических и учебных целей». Есть и смежный товар: «Барий сернокислый 0,05(H2O)%» — химический реактив «ЧИСТЫЙ ДЛЯ АНАЛИЗА»» для аналитических и препаративных работ.

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Помимо назначения, они различаются долей основного вещества, то есть бария сульфата: 98 % против 99 % , соответственно, на примеси остается 2 % в первом случае и 1 % — во втором. Ну и упаковки различаются цветом ленты — синяя или зеленая. В ГОСТ 3158–75 написано: «Сернокислый барий не ядовит. Предельно допустимая концентрация в воде хозяйственно-питьевого назначения — 0,1 мг/дм (по барию); показатель вредности — санитарно-токсикологический. При работе с сернокислым барием следует применять индивидуальные средства защиты, а также соблюдать правила личной гигиены». В словарно-химическим смысле бария сульфат (то самое вещество, которое используют рентгенологи) и барий сернокислый (то, что следствие вменяет Попову) — это одно и то же вещество, BaSO4. И потому во всех справках вы прочтете, что область его применения весьма широка: от, собственно, контраста в медицине до производства штукатурки, лаков, буровых растворов при нефтедобыче, паст для травления стекла, изготовления свинцовых аккумуляторов. Но это не значит, что в рентгенологическом кабинете вы глотаете ровно то, что используется в промышленности.

Медицинское сообщество Петербурга информировано, и, конечно, задать вопрос «на дурака» — а чем один сульфат отличается от другого, шансов мало, все понимают контекст и не хотят подключаться к проблеме своего коллеги. Анонимно пояснил один из опытных рентгенологов: «Бария сульфат для медицинского применения — тяжелая соль бария, совершенно нерастворимая. Из нее пациенту готовят бариевую смесь перед исследованием, она не самого приятного вкуса, но и не особенно противная, по консистенции напоминает кисель. Бывает, во время приема люди поперхиваются, но ни рвотного позыва, ни других проблем обычно не возникает. Это важное средство для рентгеноскопии, оно хорошо обволакивает слизистую желудка и кишечника, но при этом не всасывается. Складки, дефекты, новообразования не видны в ЖКТ (их плотность такая же, как у нормальных тканей), а барий окрашивает их, и доктор получает четкую картину. После исследования в ЖКТ образуется некая суспензия — гранулы препарата как бы висят в жидкости, получается подобие кефирной массы, она проходит насквозь через весь желудочно-кишечный тракт и полностью выводится.



Техническая соль бария тоже «тяжелая», это ее свойство используется и в промышленности, но она, в отличие от медицинской, способна всасываться. Если она попадает в организм, отравляет его. Что и могло произойти. Внешне эти соли очень похожи. Поэтому в техзадании на закупку должны быть прописаны технические свойства препарата и назначение. Если это прописано, а поставили совершенно другое — это одна история. И совсем другая, если в техзадании была только химическая формула и не было описания — для чего и как. Потому что в одном случае это лекарство, в другом — яд. Главный вопрос в этой ситуации — кто и как комплектовал техническое задание на закупку. Это точно не главный врач делает. Но в документе стоит его подпись». «Сульфат бария не токсичен, — говорит Евгений Вязовкин, кандидат технических наук. — Это небесно-голубой порошок, которым я белил даже потолки. Но сульфат бария для желудка — он как ЧДА (чистый для анализов. — Прим. ред.) или химически чистый. А в техническом обязательно будет хлористый барий, какие-то соли дополнительные, примеси».

В государственном реестре лекарственных средств и правда не значится сернокислый барий, там именно бария сульфат — либо бария сульфат для рентгеноскопии. Таким образом, главный вопрос — что именно и в каких формулировках было вписано в техзадание на закупку вещества для ГКДЦ № 1. Однако даже закупка ненужного вещества, если она произошла, не тянула бы ни на что серьезнее нецелевого расходования средств. Но, по версии следствия, обеспечивать контроль качества медпомощи в центре также должен был его главврач; и именно из-за недостатка контроля сернокислый барий давали пациентам для приема внутрь. В ООО «НеваРеактив» «Фонтанке» заявили, что не будут давать комментарии до окончания следственных действий. Оба защитника Евгения Попова также сообщили, что пока им нечего сказать прессе. Николай Кудин, Ирина Багликова, Наталья Вязовкина