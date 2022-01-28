Убойный метод. Что известно о рентгене желудка со смертельным исходом

Поликлиника № 104 Выборгского района. Консультационно-диагностический центр № 1 на Citywalls.ru Поделиться Поделиться







Утро 28 января главврач консультативно-диагностического центра № 1 Евгений Попов встретил в Следственном комитете. Специалисту, который ещё вчера был в статусе свидетеля, примеряют две уголовные статьи. По версии следствия, пациентов клиники лечили контрафактом и это не было тайной для главного врача.

Аккумулировать информацию о пациентах медцентра на Сикейроса сотрудники правоохранительных органов начали 26 января. Тогда стало известно, что в больницу имени Боткина один за другим попали четыре человека, двое не выжили.



Первой на Миргородскую с признаками отравления неизвестным веществом поступила 60-летняя женщина. Скорая забрала её из квартиры на Сампсониевском днём 24 января, через двенадцать часов пациентка скончалась. Утром 25-го в Боткина оказалась 80-летняя петербурженка, живущая буквально в километре от погибшей. Симптомы те же. Незадолго до неё в больницу доставили двух мужчин, 42 и 46 лет, из Приморского района. Тот, что младше, умер менее чем через сутки.

Кроме симптомов госпитализированных объединил медцентр на Сикейроса, 10. На неделе все проходили там обследование желудка, в качестве контрастного вещества применялся сульфат бария.

Процедура, в общем-то, рядовая. Контрастную рентгенографию верхних отделов ЖКТ назначают при подозрении на язву, гастрит, грыжу желудка, новообразования в виде опухоли. Сульфат бария отражает рентгеновские лучи и позволяет получить более детальные снимки.

Препарат принимают внутрь, растворяя в воде. Он декларируется как совершенно безопасный для организма. По вкусу белая смесь напоминает кальций или мел. Воду с ней пациент выпивает небольшими глотками на протяжении исследования. Дня за три до него медики просят отказаться от некоторых продуктов, в день приёма — от всех.



Александра рассказала «Фонтанке», что её муж соблюдал все предписания — процедура ему не сказать чтобы привычна, но знакома. Полное обследование ЖКТ проходил осенью, рентген с барием делал всё в том же центре на Сикейроса. Внезапных изменений здоровья отмечено не было. По словам Александры, муж в 42 года был крепким, не страдал аллергиями и болезнями, вот только гастрит.

«Он был записан 24 января в 12:20. Ночью сидел всю ночь с маленькой — у неё поднялась температура. Утром уснул ненадолго, почти проспал. Я ещё думала: может, не будить?.. Позже бы съездил», — говорит женщина.

Муж вернулся около трёх часов дня и сразу лёг. Его шатало, через час началась рвота — выходил белый порошок. Жене рассказал, что плохо стало после пары глотков воды с барием, во время процедуры становилось хуже, но медики, похоже, были сосредоточены исключительно на желудке. Вечером мужчину госпитализировали, ночью 26 января он умер. У него остались четверо детей.

27 января Следственный комитет сообщил, что после рентгена с барием умерла ещё одна женщина. Также нашлась третья пострадавшая — она уже выписалась.



В реанимации остаются двое: 46-летний мужчина и 80-летняя женщина.

«Была на приёме 24 января. На следующее утро её госпитализировали в Боткина, потом перевели в Джанелидзе. Не знаю, проходила ли раньше исследование с барием. С учётом её возраста, делала уже кучу разных процедур, не всегда меня посвящает. Сейчас контакта с ней нет — в реанимации, состояние стабильное», — рассказал «Фонтанке» Игорь, сын самой старшей пациентки.

Городской консультативно-диагностический центр № 1 позиционирует себя как одно из крупнейших многопрофильных учреждений Петербурга, оснащённых по последнему слову медицинской техники. Работает с 1988 года.

Медцентр подконтролен комитету по здравоохранению Петербурга. Туда же за комментариями о состоянии пациентов переадресовали из больницы имени Боткина: «Комздрав всё замкнул на себе».

«Как только стало известно о произошедшем, сразу доложили в Росздравнадзор. Использование препарата, который потенциально мог являться причиной, остановлено», — сообщили «Фонтанке» в Смольном после того, как появилось дело по факту двух смертей. Дальнейшие вопросы перенаправили в правоохранительные органы, уточнив, что выводы о причинно-следственной связи между процедурой и гибелью пациентов можно будет делать не раньше того, как будут готовы результаты судмедэкспертизы.



К 28 января Следком заключил, что в медцентре на протяжении длительного времени применяли контрафактный сульфат бария. Возбуждено дело об оказании небезопасных услуг, повлёкшем гибель людей.

Производителя несертифицированного препарата ищут. Главврач медцентра Евгений Попов задержан в качестве подозреваемого, следствие намерено добиваться его ареста. По данным ведомства, счёт пострадавших перевалил за 20 и ещё продолжается.

Клиника бросила клич среди своих пациентов и просит выйти на связь тех, кто почувствовал себя хуже после гастрографии. Сделать это могут не все.

Как рассказала «Фонтанке» Анна, её мать 24 декабря прошлого года приехала на Сикейроса на плановое медицинское обследование. 75-летней женщине была назначена рентгеноскопия желудка и пищевода в положении Тренделенбурга. Перед процедурой ей протянули стакан воды с барием.

«Я очень удивилась, поскольку об этом нас никто не предупреждал. В какой дозе вводился барий, мама мне не сказала. Её записали на 9:30 утра, в 12:12 позвонила. Я сразу поняла по голосу, что что-то случилось. Мама сказала, что ей очень плохо и она находится на автобусной остановке», — рассказывает Анна.



Симптомы те же — тошнота и рвота. Плохо стало после обследования, со слов пожилой женщины, она едва успела добежать до туалета в клинике, в рвоте была кровь.

Скорую вызвали уже в квартиру. Мать госпитализировали в больницу на Вавиловых, той же ночью она умерла.

По словам Анны, в начале прошлой недели она обратилась в ГКДЦ № 1 с просьбой предоставить информацию о контрастном веществе, в том числе о его дозировке: «Объяснила ситуацию. Мне сказали, что от бария таких последствий быть не может и, скорее всего, у моей матери была какая-то непереносимость либо дело в сопутствующих заболеваниях. Информацию пообещали предоставить, но на связь пока так и не вышли». Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»

