«Ещё не допил, как стало плохо». Петербурженка рассказала о рентгене с барием, после которого не выжил её муж

«Сказал, что ещё не допил, как стало плохо. Во время рентгена становилось всё хуже и хуже. Помощь ему не предложили. Домой приехал около трёх часов дня, не знаю, как смог добраться. Он шатался, сразу лёг, примерно через час началась рвота. Выходил белый порошок, настолько тяжёлый, что оставался в сливе после того, как спускали воду. Потом состояние ухудшалось каждую минуту, позвонили в скорую», — говорит женщина.

Как рассказала Александра, в городской консультативно-диагностический центр № 1 на Сикейроса её муж приехал 24 января к 12:20 на обследование желудка. За несколько минут до процедуры ему дали стакан воды с сульфатом бария — контрастное вещество позволяет получить более подробные снимки.

Медики приехали к семи часам вечера. В Боткинскую больницу из Приморского района мужчину доставили в половине одиннадцатого вечера — именно это время стоит на вещах. Ночью 26 января он скончался. Точная причина смерти будет известна после судмедэкспертизы, результатов пока нет.

Александра осталась с четырьмя детьми. По её словам, у супруга не было ничего страшного, на обследование он поехал с гастритом. Процедура с барием ему не в новинку: осенью прошлого года делал ФГДС и контрастную рентгенографию. Последнее — в том же медцентре на Сикейроса. Внезапных проблем со здоровьем после этого не было.

«Не аллергик, крепкий, не болел никогда. В этот раз, как и в прошлый, предупредили о трёх днях подготовки, когда нужно отказаться от определённых продуктов. Рекомендации выполнял, перед процедурой не ел, как и положено», — отметила Александра.

За день до её супруга в больнице имени Боткина умерла 60-летняя жительница Выборгского района города. Её госпитализировали с признаками отравления, в анамнезе — исследование желудка на Сикейроса.