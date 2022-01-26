Мужчина и женщина скончались после исследования желудка в медцентре на Сикейроса

По информации «Фонтанки», после исследования ЖКТ на улице Сикейроса, 10, скончались 60-летняя женщина и 42-летний мужчина. Еще двое пациентов, проходивших обследование в медцентре, в настоящее время находятся в стационарах. Их состояние медики оценивают как тяжёлое.



Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре.



Следователи изымают из учреждения документацию и оборудование. Связаться с ГКДЦ №1 на момент публикации не удалось. По телефону центра автоответчик просит звонить в рабочее время.

