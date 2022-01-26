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Мужчина и женщина скончались после исследования желудка в медцентре на Сикейроса

Диагностическая процедура, после которой четверо попали в больницы, проводилась в городском консультативно-диагностическом центре №1. 26 января в учреждении работают следователи.

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По информации «Фонтанки», после исследования ЖКТ на улице Сикейроса, 10, скончались 60-летняя женщина и 42-летний мужчина. Еще двое пациентов, проходивших обследование в медцентре, в настоящее время находятся в стационарах. Их состояние медики оценивают как тяжёлое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре.

Следователи изымают из учреждения документацию и оборудование. Связаться с ГКДЦ №1 на момент публикации не удалось. По телефону центра автоответчик просит звонить в рабочее время.

Учреждение находится под контролем комитета по здравоохранению Петербурга. В комздраве «Фонтанке» подтвердили, что следствие занимается центром, и уточнили, что выводы о причинно-следственной связи процедуры и гибели пациентов пока преждевременны — делать их можно будет после судмедэкспертизы.

«Как только стало известно о произошедшем, сразу доложили в Росздравнадзор. Использование препарата, который потенциально мог являться причиной, остановлено», — добавили в комздраве.

Эндоскопическое отделение в ГКДЦ №1 существует со дня его основания в 1988 году. В составе отделения работают семь врачей-эндоскопистов. В списке услуг исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта (пищевода, желудка, части 12-перстной кишки), возможно проведение хромоскопии. На сайте декларируют богатый практический опыт сотрудников, современное оборудование и рабочий процесс в соответствии с последними требованиями СЭР и мировыми стандартами.

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Комментарии (24)

262166391
Это и есть один из нормальных государственных ДКЦ. А авторы статьи могли бы не звонить по телефону, который не работает после 20 да и в остальное время дозвониться сложно. и не искать-сколько там эндоскопистов, а таки уже немного пошуршать источники. Там действительно отравление барием(а с высокой вероятностью ошибка в веществе), и это не эндоскопия-а рентген желудка. И не эндоскопическое отделение соответственно. Барий, если что-завозят централизованно в госучреждения. Непонятно ток, всем одновременно стало плохо? Почему врачи не насторожились при первом случае?Только в декабре пробивала эту процедуру, ее по ОМС в Питере предельно сложно сделать. То нет условий(предпочтительнее это делать под седацией), то барий этот самый в учреждение не поставляют. Но мрак конечно, всегда счтала безобидной процедурой, на фоне той же ФГДС...т-т-т
M.Kvartin
вероятнее всего отравление барием, точнее его солями при рентгенографии желудка
Гражданкa
но как? как они умудрились погубить людей?
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