Мужчина и женщина скончались после исследования желудка в медцентре на Сикейроса

По информации «Фонтанки», после исследования ЖКТ на улице Сикейроса, 10, скончались 60-летняя женщина и 42-летний мужчина. Еще двое пациентов, проходивших обследование в медцентре, в настоящее время находятся в стационарах. Их состояние медики оценивают как тяжёлое.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре.
Следователи изымают из учреждения документацию и оборудование. Связаться с ГКДЦ №1 на момент публикации не удалось. По телефону центра автоответчик просит звонить в рабочее время.
Учреждение находится под контролем комитета по здравоохранению Петербурга. В комздраве «Фонтанке» подтвердили, что следствие занимается центром, и уточнили, что выводы о причинно-следственной связи процедуры и гибели пациентов пока преждевременны — делать их можно будет после судмедэкспертизы.
«Как только стало известно о произошедшем, сразу доложили в Росздравнадзор. Использование препарата, который потенциально мог являться причиной, остановлено», — добавили в комздраве.
Эндоскопическое отделение в ГКДЦ №1 существует со дня его основания в 1988 году. В составе отделения работают семь врачей-эндоскопистов. В списке услуг исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта (пищевода, желудка, части 12-перстной кишки), возможно проведение хромоскопии. На сайте декларируют богатый практический опыт сотрудников, современное оборудование и рабочий процесс в соответствии с последними требованиями СЭР и мировыми стандартами.