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Двое пациентов петербургской клиники скончались после гастроскопии

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Два человека погибли, ещё двое госпитализированы после диагностической процедуры, сделанной в медцентре Выборгского района Петербурга. Об этом 26 января сообщает городской Следственный комитет.

Следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Согласно материалам, 23 и 25 января в одном из диагностических центров Выборгского района города проводили гастроскопию желудка, после чего были госпитализированы четыре человека. Двое скончались, ещё двое остаются в больнице в тяжёлом состоянии.

В СК уточняют, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия и изымают документацию и другие предметы, которые могут помочь в расследовании. Название медцентра в ведомстве не раскрывают.

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Комментарии (14)

alexpv
Чего так намутили то? если гастроскопию, так это телекамеру на веревочке в желудок суют и смотрят, там только механически можно что-то повредить, наркоз как правило не делают.
А если рентгеноскопию, так там вообще контакте нет, чисто фотография, а от бария, который выпивают для контраста вроде как никто за сотню лет этого исследования не умирал.
А тут не одного, а прям четырех человек умудрились угробить..Что-то тут нечисто.
Abu-Denis
Кстати, Следком в своем релизе не говорит, что это гастроскопия. Использована формулировка "исследование желудка". Насчет гастроскопии, видимо, уже пресса додумала.
Маргaрита
Убийцы в белых халатах!
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