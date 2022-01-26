Двое пациентов петербургской клиники скончались после гастроскопии

Два человека погибли, ещё двое госпитализированы после диагностической процедуры, сделанной в медцентре Выборгского района Петербурга. Об этом 26 января сообщает городской Следственный комитет.



Следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Согласно материалам, 23 и 25 января в одном из диагностических центров Выборгского района города проводили гастроскопию желудка, после чего были госпитализированы четыре человека. Двое скончались, ещё двое остаются в больнице в тяжёлом состоянии.

