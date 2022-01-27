СК: Выросло количество умерших после исследования желудка на Сикейроса

Третья умершая — женщина. Ранее было известно о смерти 60-летней женщины и 42-летнего мужчины. Кроме того, до трёх выросло число пострадавших. Двое остаются в реанимации, одну женщину выписали. По информации «Фонтанки», пациентов лечат в Боткинской больнице.



Под подозрением сульфат бария, взвесь которого используется в качестве контрастного вещества при рентгене желудка. Городской консультативно-диагностический центр №1 поставил процедуру на паузу и ищет своих пациентов после гастрографии.



СК квалифицировал случившееся по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование находится на контроле прокуратуры. Росздравнадзор проводит проверку.

