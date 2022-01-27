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СК: Выросло количество умерших после исследования желудка на Сикейроса

Три человека скончались после того, как прошли гастрографию в Городском консультативно-диагностическом центре №1 на улице Сикейроса. Об этом «Фонтанке» 27 января сообщили в Следственном комитете по Петербургу.

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Третья умершая — женщина. Ранее было известно о смерти 60-летней женщины и 42-летнего мужчины. Кроме того, до трёх выросло число пострадавших. Двое остаются в реанимации, одну женщину выписали. По информации «Фонтанки», пациентов лечат в Боткинской больнице.

Под подозрением сульфат бария, взвесь которого используется в качестве контрастного вещества при рентгене желудка. Городской консультативно-диагностический центр №1 поставил процедуру на паузу и ищет своих пациентов после гастрографии.

СК квалифицировал случившееся по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование находится на контроле прокуратуры. Росздравнадзор проводит проверку.

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Комментарии (19)

Софокл Аристархович
Медицина давно похоронена под стенами Минздрава.
"Лепилы" с "услугами" - в наличии, а врачей с медицинской помощью - давно нет!
Альтернатива одна - платить частникам-старикам, пока еще все не по-увольнялись
James Cook
Теперь в диагностическом на Сикейроса никого из посетителей не будет.
karbofos
Мда.

Если уж от исследования желудка люди массово погибают, то про последствия вакцинации страшно и думать...
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