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Прошедшие гастрографию на Сикейроса объявлены в медицинский розыск после смертей среди пациентов

Городской консультативно-диагностический центр №1 в Петербурге ищет тех, кто проходил в клинике на улице Сикейроса процедуру исследования желудка. Заметивших неладное с самочувствием просят не откладывать звонок.

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«Просим всех пациентов, проходивших гастрографию (исследование желудка) с использованием бария сульфата и испытывающих недомогание после исследования, незамедлительно связаться с нами. Контактный телефон для связи: 8 (812) 296 38 00», — призывают на сайте медцентра 27 января.

Накануне в Следственном комитете сообщили, что после исследования ЖКТ в клинике на Сикейроса, 10, четыре человека госпитализированы, двое из них скончались. Как писала «Фонтанка», умерли 60-летняя женщина и 42-летний мужчина. Все четверо проходили процедуру 24 — 25 января, в качестве контрастного вещества, судя по нововедённому временному запрету на использование взвеси, используется сульфат бария.

«Приём на гастрографию будет возобновлен после установления причин произошедшего и обеспечения гарантий безопасности данного исследования для пациентов», — уточнили в ГКДЦ №1.

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Комментарии (22)

PharaonSP
А че ищат то, телефоны пациентов у них есть, или пациенты не отвечают уже???
Kostyn
Очень это страшная история, это история убийц в белых халатах. Всех надо найти, до еденного!
nalchik11
"Объявлены в медицинский розыск" - теперь забота о здоровье является преступлением?
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