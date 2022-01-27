Прошедшие гастрографию на Сикейроса объявлены в медицинский розыск после смертей среди пациентов

«Просим всех пациентов, проходивших гастрографию (исследование желудка) с использованием бария сульфата и испытывающих недомогание после исследования, незамедлительно связаться с нами. Контактный телефон для связи: 8 (812) 296 38 00», — призывают на сайте медцентра 27 января.



Накануне в Следственном комитете сообщили, что после исследования ЖКТ в клинике на Сикейроса, 10, четыре человека госпитализированы, двое из них скончались. Как писала «Фонтанка», умерли 60-летняя женщина и 42-летний мужчина. Все четверо проходили процедуру 24 — 25 января, в качестве контрастного вещества, судя по нововедённому временному запрету на использование взвеси, используется сульфат бария.