Количество пострадавших от гастроскопии в центре на Сикейроса превысило 20 человек. Барий был контрафактным

По версии следствия, в центре применяли «контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вместо сертифицированного медицинского препарата». Как сообщалось ранее, речь идет о барии.



СК возбудил также второе уголовное дело по статье об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» вдобавок к уже имеющемуся по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Главврача СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр № 1 » Евгения Попова задержали ночью 28 января. В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения.

