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Количество пострадавших от гастроскопии в центре на Сикейроса превысило 20 человек. Барий был контрафактным

Более 20 пациентов пострадали в медицинском центре на Сикейроса от некачественной гастроскопии. Об этом 28 января сообщили в Следственном комитете по Петербургу.

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По версии следствия, в центре применяли «контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вместо сертифицированного медицинского препарата». Как сообщалось ранее, речь идет о барии.

СК возбудил также второе уголовное дело по статье об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» вдобавок к уже имеющемуся по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Главврача СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр № 1» Евгения Попова задержали ночью 28 января. В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения.

Задержанный накануне так комментировал происшествие в эфире телеканала «Санкт-Петербург»: «Для нашего коллектива это трагедия, мы потрясены. Данные исследования выполняются с момента начала работы центра, никогда осложнений не было. В настоящий момент времени исследования остановлены, следствие разбирается. Использовавшийся препарат отправлен на экспертизу, действия врачей проверяются».

СК начал проверку диагностического центра после того, как в больницы Петербурга попали четыре человека, которые делали исследование желудка с использованием сульфата бария как контраста на Сикейроса. Двое, мужчина и женщина, скончались за сутки. Затем в стационаре умер еще один пациент центра. И еще двое попали в реанимацию.

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Комментарии (56)

hoboot
наша медицина это лотерея... кому везёт кому нет.
263836471
теперь что - на мышах будут предварительно все препараты испытывать???
185322022
Фонтанка, вы задолбали всякую хрень писать! Барий был нормальный, но для медицинских целей не предназначенный! Т. е. не для рентгена внутренних органов. Вчера уже об этом писали! А у вас всё ФГДС, а теперь ещё и барий поддельный оказался ! Этот КДЦ закупил барий не предназначенный для проведения обследования людей, а просто химреактив, который используют в производстве! Вот вопрос только, что за люди там сидят в службе закупок?! Какое у них образование и есть ли оно вообще?! Или там сынки и доченьки пристроены сотрудников КДЦ и конечно не рядовых!
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