Количество пострадавших от гастроскопии в центре на Сикейроса превысило 20 человек. Барий был контрафактным

По версии следствия, в центре применяли «контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вместо сертифицированного медицинского препарата». Как сообщалось ранее, речь идет о барии.
СК возбудил также второе уголовное дело по статье об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» вдобавок к уже имеющемуся по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Главврача СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр
Задержанный накануне так комментировал происшествие в эфире телеканала «Санкт-Петербург»: «Для нашего коллектива это трагедия, мы потрясены. Данные исследования выполняются с момента начала работы центра, никогда осложнений не было. В настоящий момент времени исследования остановлены, следствие разбирается. Использовавшийся препарат отправлен на экспертизу, действия врачей проверяются».
СК начал проверку диагностического центра после того, как в больницы Петербурга попали четыре человека, которые делали исследование желудка с использованием сульфата бария как контраста на Сикейроса. Двое, мужчина и женщина, скончались за сутки. Затем в стационаре умер еще один пациент центра. И еще двое попали в реанимацию.