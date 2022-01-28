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Главного врача диагностического центра на Сикейроса, после посещения которого трое скончались и трое в больнице, задержали

Следственный комитет Петербурга в рамках расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности задержал главного врача городского консультативно-диагностического центра № 1 Евгения Попова.

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Мужчину после допроса следствие планирует отвезти в суд, где будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, стало известно «Фонтанке» 28 января.

При этом еще вчера Попов в рамках дела имел статус свидетеля.

Уголовное дело было возбуждено после того, как в больницы Петербурга попали четыре человека, которые проходили в диагностическом центре на Сикейроса исследование желудка с использованием сульфата бария как контраста. Двое, мужчина и женщина, скончались за сутки. Затем в стационаре умер еще один пациент центра. И еще двое попали в реанимацию.

«Фонтанка» писала о том, как проходила процедура и как у погибшего мужчины развивались симптомы.

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Комментарии (17)

261847251
Если статья "по неосторожности", да ещё не сам обвиняемый лично, а при непонятных пока обстоятельствах - зачем под стражу?

Посадили бы под домашний арест или подписку о невыезде.

Какие-то репрессивные у нас менты.
Хотя тоже понять можно: профдеформация.
Ivanov_I_I
да всё уже известно - читайте новости не только на "фонтанке".
хотели как подешевле и вместо медицинского сульфата бария купили в ООО "Нева Реактив" промышленный, который загрязнён другими солями бария.
директор этого "Нева Реактив" сам в офигении - говорит, что они реактивы не для медицинских целей производят и в договоре ничего про медицинские цели не было.
предположу, что и договор на поставку был не от лица медцентра заключён, а от лица фирмы-прокладки, которая потом медцентру этот сульфат бария "перепродала" с прибылью (это только версия). не зря же главврача задержали.
Вотэтода
Какая перспективная цепочка для органов.
Непосредственный исполнитель - главврач - поставщик - производитель контраста.
Конешна, если просто медсестра перепутала и вместо контраста дала каку другу бяку - ну тут все проще.
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