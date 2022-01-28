Главного врача диагностического центра на Сикейроса, после посещения которого трое скончались и трое в больнице, задержали

Мужчину после допроса следствие планирует отвезти в суд, где будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, стало известно «Фонтанке» 28 января.



При этом еще вчера Попов в рамках дела имел статус свидетеля.



Уголовное дело было возбуждено после того, как в больницы Петербурга попали четыре человека, которые проходили в диагностическом центре на Сикейроса исследование желудка с использованием сульфата бария как контраста. Двое, мужчина и женщина, скончались за сутки. Затем в стационаре умер еще один пациент центра. И еще двое попали в реанимацию.

