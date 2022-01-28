Суд в Петербурге заключил под стражу главврача медцентра на Сикейроса, где после обследования желудка погибли трое

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 28 января, по версии следствия, подозреваемый утвердил заявку на покупку препарата «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%» в ООО «НеваРеактив». Медикамент не включен в госреестр лекарственных средств и опасен для жизни и здоровья людей.

Октябрьский районный суд Петербурга отправил в СИЗО главврача консультативно-диагностического центра № 1 Евгения Попова. Ранее стало известно о смерти пациентов, проходивших в клинике обследование желудка с использованием в качестве контрастного вещества сульфата бария.

«Препарат был закуплен и использован при оказании медицинских услуг. В период с 10.01.2022 по 26.01.2022 23 пациентам был причинен вред здоровью, из которых шестеро были госпитализированы, трое скончались», — добавили там.

Попову вменяют 109 и 238 статьи УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Он пробудет под стражей до 26 марта.

«Фонтанка» писала, что в больницу имени Боткина один за другим с аналогичными симптомами попали несколько горожан, трое из них не выжили. Их объединяла недавняя процедура в медцентре на Сикейроса, 10. Во время обследования желудка в качестве контрастного вещества там применялся сульфат бария.

Сегодня, 28 января, Следком заключил, что в медицинском центре длительное время использовали контрафакт.