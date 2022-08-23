«Операция «Освобождение». В Петербурге множатся могилы участников СВО, не отсидевших сроки

Отсидев половину срока за убийство с разбоем уроженец Чудово Александр Романовский отправился на территорию Украины. Для него автомат Калашникова вместо подпольного обреза был шансом через полгода оказаться на свободе.



Фото: Надежда Мазакина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Еще об одном заключенном, который оказался в рядах добровольных участников СВО, стало известно благодаря посту в телеграм-канале военкора и ополченца Владлена Татарского. Он выложил фото, на котором бизнесмен Евгений Пригожин кладет цветы на могилу «на Аллее Героев Старопетергофского кладбища». Пригожин в кадре одет в черную футболку, в области сердца на которой виднеются сразу два знака, напоминающих звезды Героев России (официально указ о получении хотя бы одной звезды не публиковался).



«Фонтанка» съездила посмотреть на «Аллею Героев». На данный момент она состоит из трех могил, но вокруг еще много места. Под тремя крестами покоятся Сергей Шалунов (уроженец Ленобласти, погиб на территории Украины 17 июня), 39-летний лейтенант, о гибели которого официально не сообщалось, и 55-летний Александр Романовский. Розы от Пригожина еще не до конца завяли.

Пригожин через свою пресс-службу рассказал о причинах, которые заставили его приехать к могиле: «Я действительно был на кладбище и возложил цветы на могилу человека, который еще недавно был осуждённым, а 1 августа погиб, защищая от врага интересы нашей Родины. Своим посещением я хотел отдать дань уважения этим людям. С Сашей Романовским я «как-то раз» общался лично. Всё, о чем он говорил, что он хочет защищать свою Родину и стыдится того, что не все к этому готовы. Еще раз хочу повторить слова одного из главных героев фильма «Солнцепек»: «Ни у кого нет права решать, кто может защищать свою Родину, а кто нет». В этом порой парадокс России. Некоторые обязаны это делать, но трясутся под кроватью, а некоторым это запрещают, но они добиваются права погибнуть героями. Поэтому Саша Романовский, как и многие другие, были и будут одними из нас».



Сотрудники портала «Правда.ру» (регулярно цитирует высказывания Евгения Пригожина) тоже побывали на кладбище и рассказали, что Романовский отбывал наказание в ИК-7 в Петербурге за разбой с убийством. Также в распоряжении редакции оказался рапорт от командира Романовского. «1 августа при штурме стратегически важного опорного пункта Романовский не просто выполнял боевые задачи, а командовал отделением, ведущим наступление. Грамотно рассредоточив подчиненных, он начал атаку, в которой лично уничтожил группу противника из четырех человек. Затем Романовский был тяжело ранен, однако продолжал отстреливаться и координировать действия своего отряда, пока окончательно не потерял сознание. В себя он уже не пришел», — цитирует, но не показывает «Правда.ру» документ.



Эпитафия на могиле гласит, что Романовский погиб в бою под Артёмовском и посмертно награжден медалью «За отвагу».



Фото: Надежда Вазовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Романовский, выяснила «Фонтанка», действительно был судим. Но когда в январе 2011 года он из обреза выстрелил в охранника АЗС на трассе Москва — Петербург, он носил другую фамилию.

Александр Сафаров был приговорен к 22 годам колонии — за сопряженное с разбоем убийство и незаконное хранение оружия. Из сейфа заправки, откуда он уволился незадолго до нападения, Сафаров забрал около 100 тысяч рублей, сообщала прокуратура Новгородской области. Звучала версия, что на отчаянный жест он решился из-за долгов — якобы взялся строить дом, принял задаток, к работам так и не приступил, но деньги потратил. Искали его с помощью служебной собаки, Сафаров прятался от погони в сугробе.



Судя по базе судебных приставов, за ним остался долг в 160 тысяч рублей — часть до конца не возмещенного морального вреда.

О причинах, по которым Сафаров-Романовский отправился на территорию Украины, «Фонтанке» рассказал его брат. Срок, по его словам, уроженец Чудово отбывал не в Петербурге, а в родной Новгородской области. Около пяти лет назад он женился, сменил фамилию.

Когда в беседе с родными впервые прозвучало, что, возможно, он отправится в Донбасс, всерьез эту информацию близкие не восприняли. За полгода службы Романовскому, насколько известно его родным, обещали амнистию. «Он сказал, что рискнет, что это его выбор. Ну, в общем, не повезло», — поделился брат и добавил, что Александр Романовский погиб примерно через месяц после того, как оказался участником СВО.



На похоронах были только близкие добровольца, о посещении могилы Пригожиным семья ничего не знает. В Петергофе Александр похоронен по настоянию жены, хотя его родители хотели забрать сына на родную землю — спорить не стали, не тот случай.

В Сети с середины августа бродит видео, на котором запечатлены восемь мужчин в камуфляже и с автоматами. «ЗдорОво. ИК-7, Великий Новгород. Ходят слухи, что нас тут размотало всех, что нас тут как мясо пускают. Не верьте. Всё хорошо, всё отлично, двигаемся вперед», — рассказал один из героев ролика. Еще двое говорящих его поддержали в той же тональности: «Никто из нас минные поля ногами не разминирует». Привет передали в ИК-9 той же области и неким Эрику и Плотнику с восьмого отряда. «Зря не поехали», — передают на зону добровольцы.



Это не первый подтвержденный случай отправки на Украину заключенных. Петербуржец Константин Тулинов посмертно стал героем одного из выпусков программы «Бесогон» Никиты Михалкова. Режиссер рассказал о подвиге Тулинова, но умолчал о том, за что он получил свою последнюю судимость. В следственном изоляторе «Кресты» Тулинов вместе с друзьями вымогал деньги у других заключенных. В качестве устрашения использовалась палка, которой арестанты били потерпевших по ягодицам. Представители НКО словами ФСИН опровергали привлечение осужденных к специальной военной операции — это незаконно.

Надежда Мазакина, Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

