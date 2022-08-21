Пригожин появился в Петергофе у могилы бывшего заключенного, погибшего в ходе боевых действий

Бизнесмена Евгения Пригожина заметили на кладбище в Петергофе. По словам бизнесмена, он пришел почтить память погибшего в ходе боевых действий экс-заключенного.

«Эта фотография появилась неслучайно. Я действительно был на кладбище и возложил цветы на могилу человека, который ещё недавно был осуждённым, а 1 августа погиб, защищая от врага интересы нашей Родины. Своим посещением я хотел отдать дань уважения этим людям. Людям, которые с оружием в руках стоят насмерть за Россию», — приводит 21 августа слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд» в телеграм-канале «Кепка Пригожина».

Ранее ряд СМИ сообщали о вербовке заключенных для ведения боевых действий на востоке Украины, упоминая и фамилию Пригожина. Сам он, отвечая на вопрос о способности заключенных выполнять задачи на фронте, заявлял, что у них есть «такое же право любить и защищать свою родину», как и у других людей: «Если розовощеким пупсикам есть что терять, то этим мужикам, этой братве, кроме чести и Родины, уже терять нечего». При этом слухи об отправке 50 человек из Петербурга в Ростовскую область, а затем и в зону боевых действий, региональное управление ФСИН опровергало.

