Искупил актив Донбассом. Михалков рассказал о герое СВО, который в Петербурге не отсидел за пресс-хаты

Совершившим подвиг героем назвал Никита Михалков петербуржца Константина Тулинова, чем, похоже, опроверг заявления ФСИН — к спецоперации не могут быть привлечены осужденные.

Фото: скришот из программы «БесогонТВ» Поделиться Поделиться





Прежде чем принести себя в жертву в бою, молодой человек в Крестах совершил то, что даже среди арестантов считается непозволительным. В суде он просил отнестись к нему снисходительней.

Режиссер Никита Михалков накануне вышел с очередным выпуском программы «БесогонТВ», в котором рассказал о подвиге Константина Тулинова, этот отрывок передачи был показан на «России-1»: 14 июля доброволец прикрыл товарищей в украинском лесу; уже раненный, он подпустил поближе врага, после чего подорвался на гранате и погиб вместе с тремя солдатами армии противника. Сослуживцы Тулинова благодаря ему смогли выбраться и рассказали о его поступке с экрана телевизора.



Режиссер показал портрет бойца и коротко обратился к его биографии: учился в гимназии, увлекался рисованием, футболом, даже вязал крючком. Но начиная с 16 лет Тулинов чаще бывал за решеткой, чем на свободе. «За последнее преступление он получил пять лет и, в принципе, в феврале 2023 года мог выйти на свободу. Но весной 2022 года он подал прошение с просьбой отправить его на фронт, на Донбасс», — рассказал Михалков.



Тулинов, без учета последнего приговора, судим семикратно: угон, разбой, воровство, покушение на убийство, наркотики. Летом 2019 года он сидел в Крестах, где больше известен под прозвищем Рыжий, компанию ему составили Георгий Петров и Антон Севостьянов. Видеозапись, фиксировавшую будни Тулинова, опубликовал правозащитник Владимир Осечкин. Втроем они вымогали у других арестантов деньги, похлопывая их палкой по ягодицам.



«Гоша и Рыжий — просто прекрасные, просто замечательные люди. Я им очень благодарен за то, что они для меня делают. То, что я вчера вам сказал, было ошибкой, вызванной помутнением моего рассудка. Я их понимаю и полностью одобряю то, что они сделали. Я не представляю жизни в данном СИЗО без них», — читал на опубликованном Осечкиным видео по заранее написанному тексту один из арестантов. В сеть также попали фото Тулинова из изолятора на фоне футболок с надписью «Актив УФСИН един».

Если формально обратиться к приговору, то Константин Тулинов и лупил, и снимал на видео. Он же порылся в вещах потерпевшего, нашел телефон его матери, позвонил и рассказал, что будет с ее сыном, если она не переведет Тулинову и компании деньги. Выбил три тысячи рублей, просил 20.



В мае 2021 года Константин Тулинов за вымогательство группой лиц с применением насилия получил четыре года строгой колонии, а с учетом неотбытой кражи — 5 лет и 8 месяцев. В срок зачли время в Крестах, полтора года день за день, так что оценка Никиты Михалкова про свободу в феврале 2023-го весьма условна.

Откуда именно и когда Тулинов отправился на территорию СВО — точно неизвестно, ФСИН РФ данные об этапировании для СМИ не раскрывает. В январе 2022 года дело о пресс-хатах слушалось в апелляционной инстанции, обжаловали приговор все: прокурор исправлял технические ошибки, потерпевшему не понравилось, что суд не выяснил, кто позволил принести в СИЗО смартфон, осужденные, и Тулинов тоже, сочли наказание слишком строгим. На тот момент, по данным «Фонтанки», Константин Тулинов еще сидел в Крестах. Горсуд смягчить приговор отказался, но осужденные настаивают: судя по карточке дела на сайте суда, материалы переданы в кассацию по жалобе одного из них.



Те адвокаты Гоши и Рыжего, которые участвовали в суде апелляционной инстанции, не в курсе, где сейчас участники той истории. Тулинов холост, детей у 26-летнего петербуржца тоже не было. Мама Гоши на сообщение корреспондента не ответила. Скорее всего, из Крестов Константина Тулинова отправили в колонию-поселение поближе к Ростовской области, а уже оттуда его могли взять на Донбасс.

О том, что некоторые арестанты и осужденные якобы оказались на Донбассе, в апреле сообщали некоторые СМИ и телеграм-каналы. Слух об отправке 50 человек из Петербурга в Ростовскую область, а затем и в зону боевых действий, региональное управление ФСИН опровергало устами главы петербургской ОНК Александра Холодова. Он передал, что в ведомстве публикации на эту тему считают фантазиями. «Просто смешно, завтра их на Луну будут отправлять — тоже опровержение писать?» — цитировал Холодова телеграм-канал «Ротонда». Пару недель назад опровергали привлечение преступников к спецоперации и из ОНК в Ростовской области. Ее председатель рассказал, что объездил местные колонии, и все сидельцы оказались на местах: «Осужденные сами хотят отправиться на Донбасс, тем не менее по закону их не могут освободить от заключения и послать нести службу».



«Он хотел искупить свою прошлую жизнь, и государство ответило ему за его подвиг», — рассказал Михалков и отметил, что Тулинов был помилован посмертно, а его семья получит все полагающиеся выплаты (акт о помиловании по российским законам может быть подписан только президентом, а в основе должна лежать соответствующая просьба осужденного). Примеров посмертного помилования «Фонтанке» найти не удалось, процедура и с живыми вообще происходит редко — за 2021 год помиловано 6 человек.

После выхода в эфир на «России 1» сюжета Михалкова о награде Тулинова рассказал RT. Издание назвало его добровольцем, о прошлом упоминать не стало.



Константин Тулинов посмертно получил медаль «За отвагу».

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

