«Мы где-то в полях, ещё позвоню». Мобилизованный из Петербурга погиб после экспресс-подготовки к бою

«Похоронки» на мобилизованных начали получать в Петербурге, в числе первых погибших — адвокат Андрей Никифоров. Молниеносности, с которой его обучили Родину защищать, можно только позавидовать — извещение о гибели добиралось до семьи дольше.

Андрей родом из Петербурга, рос в большой семье в окружении братьев и сестёр. Закончил Госуниверситет водных коммуникаций (с 2012 года — Университет морского и речного флота имени адмирала Макарова). От службы не бегал и после диплома ушёл в армию. На «гражданку» вернулся ветераном боевых действий — срочником побывал в Чечне.

В июле Андрею Никифорову исполнилось 40 лет. Он успел стать отцом, поработать в убойном отделе, оставить службу в полиции, подучиться и уйти в юриспруденцию. Указ о частичной мобилизации застал его адвокатом Невской палаты адвокатов Петербурга. Под изначально объявленные властями критерии рядовой 35+, казалось бы, не подходил. 22 сентября в дверь его квартиры стучали с повесткой. «Лично подписывала, его дома не было. Честно сказать, тогда даже не знала, что можно не подписывать», — рассказала «Фонтанке» сестра Андрея.

Несмотря на уговоры гражданской супруги, на следующий день он пришёл в военкомат и услышал «годен». В тот же день свернул дела, позаботился о приостановке адвокатского статуса и 24-го уехал под Выборг. Успел прислать фото с полигона, оказавшееся последним.

Андрей Никифоров Фото: из личного архива Поделиться Поделиться





Родные были уверены, что следующие три недели он проведёт в Каменке. Предполагалось, что столько времени займёт подготовка перед отправкой на спецоперацию. Она является обязательной, но информация о сроках разнокалиберна. Минимумом парламентарии и военкомы называют и две недели, и месяц, а кто-то говорит и о двух.

«Всего три дня было. Три дня был в Выборге», — говорит сестра. По её словам, брат звонил близким 2 октября уже не со своего номера и из Белгорода, где находился какое-то время. Просил забрать высланные курьерской службой паспорта — свой и ребят — и раздать близким, контакты которых будут в документах. Причины не называл.

Через двое суток, в день рождения дочери, снова вышел на связь. Подробностями по понятным причинам не делился. Сказал, что теперь «где-то в полях, в палатках и на сухпайке», обещал, что позвонит ещё, когда будет возможность. Больше знать о себе не давал.

Накануне вечером извещение получила бывшая жена, контакты которой в военкомате оставлял Никифоров. Документом за подписью военного комиссара Приморского района от 12 октября с прискорбием сообщают, что рядового Андрея Никифорова уже пять дней как нет в живых: «Погиб 7 октября при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР». Насколько известно семье, отца, мужа и брата они потеряли под Лисичанском — более чем в двухстах километрах от Белгорода. Обстоятельства им неизвестны. Лисичанск — это северо-запад Луганской области. По данным РИА Новости, сейчас там идут интенсивные боевые действия.

«Смерть наступила в период прохождения службы и связана с исполнением обязанностей военной службы», — сказано в извещении. Дата рождения военнослужащего в нём указана с ошибкой. До звонка в районный военкомат у родственников ещё оставалась надежда, что погиб однофамилец. Там выяснилось, что через три дня в Петербург из Ростова доставят тело. Сегодня семья присматривает место на кладбище. Думали о Ковалёвском, где похоронены родители Андрея, но, вероятно, предпочтут предложенное военкоматом Белоостровское. Говорят, что хоронить собираются с почестями: «Участок, где погибшие военные. Хороший, сухой».

Вопрос с присланными документами остаётся открытым. Кроме паспорта Андрея Никифоровым прислали ещё шесть. Один уже передали родственникам — их мужчина тоже не звонил с 4 октября, о его судьбе информации нет. Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»