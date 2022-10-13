Сколько длится подготовка мобилизованных россиян перед отправкой на спецоперацию? Собрали, что известно

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Россияне, мобилизованные для участия в специальной военной операции, должны проходить подготовку и переподготовку перед отправкой в зону боевых действий. Однако точный срок подготовки СМИ, парламентарии и представители военкоматов называют разный. «Фонтанка» собрала различные заявления о сроках боевого слаживания перед отправкой в зону спецоперации. Как говорится в публикации правительственного портала «Объясняем.рф», общая продолжительность подготовки мобилизованных может составлять до 1 месяца .





. Сразу после объявления частичной мобилизации глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев предположил, что подготовка перед отправкой в зону спецоперации на Украине будет проходить больше месяца .



«Нет, за месяц те, кто будет защищать нашу родину, кто будет на территории Украины уничтожать фашистов, естественно, туда не попадут. Они попадут после того, как будет принято решение, что да, эти люди, эти подразделения боеготовы», — сказал Бондарев в эфире телеканала «Вместе-РФ», передает ТАСС.





. «Нет, за месяц те, кто будет защищать нашу родину, кто будет на территории Украины уничтожать фашистов, естественно, туда не попадут. Они попадут после того, как будет принято решение, что да, эти люди, эти подразделения боеготовы», — сказал Бондарев в эфире телеканала «Вместе-РФ», передает ТАСС. Военный комиссар Московского района Петербурга Николай Александров рассказывал «Фонтанке», что подготовка перед отправкой в зону боевых действий может длиться не меньше месяца .



«Я думаю, что не меньше месяца, по крайней мере, так заявлено», — ответил он.





. «Я думаю, что не меньше месяца, по крайней мере, так заявлено», — ответил он. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев рассказывал, что подготовка призванных по частичной мобилизации займет не меньше двух месяцев .



«Надо создать новые соединения и части, скорее всего — объединения. На это уйдет время. <...> С учетом формирования и перемещения пройдет не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми», — сказал парламентарий (цитата по РБК)





. «Надо создать новые соединения и части, скорее всего — объединения. На это уйдет время. <...> С учетом формирования и перемещения пройдет не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми», — сказал парламентарий (цитата по РБК) В Свердловской области врио военного комиссара региона Сергей Чирков пояснял, что продолжительность подготовки зависит от специальности мобилизованного. По его словам, боевое слаживание составит как минимум две недели.



«Прохождение подготовки будет проходить в различных учебных центрах. Уверяю вас, подготовка будет обязательно. Для каждой специальности есть определенные сроки. Конечно, за два дня мы не обучим специалиста. Вся подготовка идет по расписанию занятий, которое утверждает командир части. Минимум две недели», — рассказал он (цитата по Ura.ru).



Также издание Ura.ru со ссылкой на источник в Министерстве обороны написало, что основная часть мобилизованных россиян пройдет трехнедельную подготовку в учебных центрах перед отправлением на спецоперацию.





в учебных центрах перед отправлением на спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин в конце сентября, передает ТАСС, указал на необходимость дополнительной подготовки и боевого слаживания для мобилизованных россиян.



«Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку <…> Такое слаживание, обучение людей — требование, которое должно выполняться неукоснительно», — сказал Путин.



Сроков подготовки глава государства не назвал.

О прибытии первых партий мобилизованных на территорию Луганской и Донецкой народных республик Минобороны РФ сообщило 3 октября. В ведомстве уточнили, что здесь они должны были проходить боевую подготовку.

«Здесь инструкторы опытные, с боевым опытом, из спецподразделения. Нас обучают всему, что нам пригодится. Нам надо менять тех ребят, которые уже больше полугода здесь воюют. Вот, мы здесь», — цитирует Минобороны одного из мобилизованных. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Накануне стало известно, что пять мобилизованных из Челябинской области погибли в зоне специальной военной операции в Донбассе. Эту информацию подтвердили региональные власти. Первая похоронка семье мобилизованного пришла также и в Петербурге. Погиб адвокат городской коллегии Андрей Никифоров. Сообщается, что погиб он 7 октября под Лисичанском. Это северо-запад Луганской области. По данным РИА Новости, сейчас там идут интенсивные боевые действия.

Информация о первых смертях мобилизованных уже вызвала отклик среди блогеров и журналистов. Анастасия Кашеварова, основатель издания Daily Storm и бывший советник председателя Госдумы Вячеслава Володина написала в своем телеграм-канале: «Я вот что скажу, некоторых командиров на местах надо расстрелять. Господа офицеры, вы не имеете никакого морального права носить свои звания и погоны. Итог мобилизации — необученных ребят бросают на передовую. Челябинск, Екатеринбург, Москва — уже приходят цинковые гробы.

Вы нам говорили, что будет обучение, что их не отправят через неделю на передовую. Опять врали?»