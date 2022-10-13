    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, ю-з

    767мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd63.76eur62.59

    Боевые действия на Украине

    В военкомате подтвердили гибель пяти мобилизованных из Челябинской области

    46487

    В Челябинской области военный комиссариат подтвердил гибель пяти мобилизованных местных жителей. Об этом 13 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона и правительства области.

    Власти уточнили, что погибли пять южноуральцев, призванных коркинским военкоматом.

    «Окажем всю необходимую помощь родным и близким наших павших воинов. В ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам будет выплачено по 1 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

    Также региональные власти выразили сожаления из-за гибели мобилизованных.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close