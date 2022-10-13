В военкомате подтвердили гибель пяти мобилизованных из Челябинской области

В Челябинской области военный комиссариат подтвердил гибель пяти мобилизованных местных жителей. Об этом 13 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона и правительства области.

Власти уточнили, что погибли пять южноуральцев, призванных коркинским военкоматом.

«Окажем всю необходимую помощь родным и близким наших павших воинов. В ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам будет выплачено по 1 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.