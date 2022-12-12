Дела не будет — Григорий Лепс заплатил извинениями. Петербуржец их принял, деньги тоже

Сегодня, 12 декабря, пострадавший 3 декабря от Григория Лепса возле бара на Московском проспекте должен был опознавать народного артиста по фотографиям. Но не стал. «Фонтанка» узнала, что адвокаты сторон нашли точку примирения. «Фонтанка» знает какую.



Московский адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Григория Лепса, и петербургский адвокат Евгений Хейфец со стороны потерпевшего Дмитрия Горбачева нашли общий язык. Так, сегодня, 12 декабря отпала необходимость в проведении опознания по фототаблице самого Григория Лепса и его директора продюсерского центра Урюпина. До этой процедуры, о которой недавно сообщило наше издание, обе стороны процесса подали зеркальные заявления о том, что Григорий Лепс (он же Лепсверидзе) возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему в драке петербуржцу, принес свои извинения и эти извинения приняты.

