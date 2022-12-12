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    Дела не будет — Григорий Лепс заплатил извинениями. Петербуржец их принял, деньги тоже

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    21 комментарий

    Сегодня, 12 декабря, пострадавший 3 декабря от Григория Лепса возле бара на Московском проспекте должен был опознавать народного артиста по фотографиям. Но не стал. «Фонтанка» узнала, что адвокаты сторон нашли точку примирения. «Фонтанка» знает какую.

    Московский адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Григория Лепса, и петербургский адвокат Евгений Хейфец со стороны потерпевшего Дмитрия Горбачева нашли общий язык. Так, сегодня, 12 декабря отпала необходимость в проведении опознания по фототаблице самого Григория Лепса и его директора продюсерского центра Урюпина. До этой процедуры, о которой недавно сообщило наше издание, обе стороны процесса подали зеркальные заявления о том, что Григорий Лепс (он же Лепсверидзе) возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему в драке петербуржцу, принес свои извинения и эти извинения приняты.

    Заметим, что статья обвинения, грозившая Лепсу и Урюпину, подразумевает примирение сторон. Оно и произошло.

    В ближайшее время в Управлении дознания ГУ МВД, которое забрало дело из дознания Московского района, дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» будет прекращено.

    Вот так, скучновато, но предсказуемо заканчиваются новости про яркий приезд знаменитого певца в Петербург. А с того шоу прошла лишь неделя.

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    Комментарии 20

    26472719112 Дек 2022 в 14:23
    Кто бы сомневался
    +0−0
    Devis12 Дек 2022 в 14:16
    Копите деньги и сможете начистить кому пожелаете.
    Интересно было бы увидеть тарифы.
    +0−1
    Сергей Шевчук12 Дек 2022 в 14:08
    Правильно и сделали, с кем не бывает.
    +4−0
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