Помогите опознать Лепса. «Фонтанка» раздобыла видео: с каких слов началась вся заваруха в баре

Перед смешным опознанием Григория Лепса, которое скоро проведут в ГУ МВД, «Фонтанка» покажет видео. Ролик кое-что подтвердит да и напомнит, с чего началась та игра в нарды в петербургском пабе, перешедшая в непацанскую драку с беготней.

В понедельник, 12 декабря в Управлении дознания ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, куда из Московского района взлетело уголовное дело по избиению петербуржца, недавно схлестнувшемуся с народным артистом России Григорием Лепсом, проведут опознание. Это по информации «Фонтанки», так что не смейтесь.



Вы, наверное, подзабыли, что после неудачного выступления в Петербурге, за которым последовал фееричный выход певца в баре на Московском проспекте, уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц. (Просто, так положено). Судя по всему, несмотря на очевидность ньюсмейкеров, дозвониться до них в Москву не представилось никакой возможности. Поэтому потерпевший будет внимательно разглядывать три фотографии, на одной из которых изображен Лепс, а на двух других кто-то похожий.



Навряд ли возьмут для эксперимента местных сержантов полиции. Но и Стаса Михайлова с Филиппом Киркоровым тоже не будут приклеивать на фототаблицу. Вот бы узнать, кто удостоится.



Вторым заходом опознают гражданина из свиты Григория, кто так удачно в ту ночь «втопил» Дмитрию Горбачеву. Если первоначально журналисты считали его охранником, то сегодня понятно — это директор продюсерского центра товарищ Урюпин. (Вот будет номер, если не узнает). И к этому процессуальному моменту «Фонтанка» поднатужилась и раскопала небольшой клип.

«Фонтанка.ру»

Даем расшифровку:

Дима: Не надо, оставь свои деньги себе! Гриша: То есть у тебя нет (нисколько) денег? И ты предлагаешь его мне? Дима: Ты меня чего разводишь-то? Обалдеть! Гриша: Во-первых, ты ко мне грубо обратился… По данным нашего издания, в этот момент кто-то обратил внимание, что какой-то посетитель снимает на мобильник, и нагнул его руку. Но мы смело можем сказать: последнее слово в тексте — местоимение «ты».

Мы разведали: когда Григорий Лепс заглянул в тот ирландский паб и пришвартовался к стойке, то соседи не смогли не обращать на него внимания. В давке интереса, Дмитрий, сидевший рядом, предложил ему бросить в длинные нарды. Через секунду выяснилось, что ставка Димы — 500 рублей за фишку. Что, похоже, покоробило артиста и он резко повысил тариф. Но, как «Фонтанка» уже рассказывала, курс в 10 тысяч долларов показался петербуржцу непосильным.



Журналист попытается найти недостающие видеоматериалы, пока же мы можем сообщить лишь письменно: с этого короткого случайного диалога все и завертелось. Текст пошел по оскорбительной кривой, дошел до «пойдем выйдем один на один», затем Григорий благоразумно снял очки, они вышли на свежий воздух, ну а дальше вы уже видели.

Хотя, конечно, можете насладиться еще разок.

«Фонтанка.ру»