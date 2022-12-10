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    Новое видео Лепса - начало

    Помогите опознать Лепса. «Фонтанка» раздобыла видео: с каких слов началась вся заваруха в баре

    7099
    6 комментариев

    Перед смешным опознанием Григория Лепса, которое скоро проведут в ГУ МВД, «Фонтанка» покажет видео. Ролик кое-что подтвердит да и напомнит, с чего началась та игра в нарды в петербургском пабе, перешедшая в непацанскую драку с беготней.

    В понедельник, 12 декабря в Управлении дознания ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, куда из Московского района взлетело уголовное дело по избиению петербуржца, недавно схлестнувшемуся с народным артистом России Григорием Лепсом, проведут опознание. Это по информации «Фонтанки», так что не смейтесь.

    Вы, наверное, подзабыли, что после неудачного выступления в Петербурге, за которым последовал фееричный выход певца в баре на Московском проспекте, уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц. (Просто, так положено). Судя по всему, несмотря на очевидность ньюсмейкеров, дозвониться до них в Москву не представилось никакой возможности. Поэтому потерпевший будет внимательно разглядывать три фотографии, на одной из которых изображен Лепс, а на двух других кто-то похожий.

    Навряд ли возьмут для эксперимента местных сержантов полиции. Но и Стаса Михайлова с Филиппом Киркоровым тоже не будут приклеивать на фототаблицу. Вот бы узнать, кто удостоится.

    Вторым заходом опознают гражданина из свиты Григория, кто так удачно в ту ночь «втопил» Дмитрию Горбачеву. Если первоначально журналисты считали его охранником, то сегодня понятно — это директор продюсерского центра товарищ Урюпин. (Вот будет номер, если не узнает). И к этому процессуальному моменту «Фонтанка» поднатужилась и раскопала небольшой клип.

    «Фонтанка.ру»

    Даем расшифровку:

    Дима: Не надо, оставь свои деньги себе!

    Гриша: То есть у тебя нет (нисколько) денег? И ты предлагаешь его мне?

    Дима: Ты меня чего разводишь-то? Обалдеть!

    Гриша: Во-первых, ты ко мне грубо обратился…

    По данным нашего издания, в этот момент кто-то обратил внимание, что какой-то посетитель снимает на мобильник, и нагнул его руку. Но мы смело можем сказать: последнее слово в тексте — местоимение «ты».

    Мы разведали: когда Григорий Лепс заглянул в тот ирландский паб и пришвартовался к стойке, то соседи не смогли не обращать на него внимания. В давке интереса, Дмитрий, сидевший рядом, предложил ему бросить в длинные нарды. Через секунду выяснилось, что ставка Димы — 500 рублей за фишку. Что, похоже, покоробило артиста и он резко повысил тариф. Но, как «Фонтанка» уже рассказывала, курс в 10 тысяч долларов показался петербуржцу непосильным.

    Журналист попытается найти недостающие видеоматериалы, пока же мы можем сообщить лишь письменно: с этого короткого случайного диалога все и завертелось. Текст пошел по оскорбительной кривой, дошел до «пойдем выйдем один на один», затем Григорий благоразумно снял очки, они вышли на свежий воздух, ну а дальше вы уже видели.

    Хотя, конечно, можете насладиться еще разок.

    «Фонтанка.ру»

    «Фонтанка» попробует узнать, опознают ли Григория Лепса в этот понедельник.

    Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

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    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 6

    Семён Воля10 Дек 2022 в 19:06
    Хотят отвлечь наше внимание от жизни.... А Россия идёт к катастрофе.....
    +4−2
    Pilat10 Дек 2022 в 18:54
    Ну правды ради надо заметить, что менеджер Димочка его конкретно оскорбил. За то мгновенно и отгрёб.
    По пацански будет если он никого не опознает.
    +1−2
    26608563010 Дек 2022 в 18:54
    А жирдяй не прав! Не по пацански!))
    +3−2
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