    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-з

    774мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.77eur64.99
    ТЕМА ДНЯ

    Видео драки Григория Лепса в Петербурге

    Драка Лепса с петербуржцем стала уголовным делом. Нос сломали «неустановленные лица»

    4752
    6 комментариев

    Уголовное дело в отношении «неустановленных лиц» возбуждено после драки исполнителя Григория Лепса с посетителем бара на Московском проспекте, 192 в Петербурге. О начале производства 5 декабря сообщает 47news.

    Издание поясняет, что нос петербуржцу сломали «неустановленные лица», так как музыканта и охрану опросить не успели. Что до потерпевшего, то он в полиции уже побывал. По данным «Фонтанки», уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (115 УК РФ). Она предполагает примирение сторон.

    Ранее «Фонтанка» подробно писала о том, как произошла драка и что могло послужить причиной скверного настроения музыканта. Потерпевший рассказал, что острый конфликт начался с предложения по-крупному сыграть в нарды.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    Chekist05 Дек 2022 в 12:46
    Все что нужно знать о дальнейшем провосудии в РФ
    +1−0
    Диванный Эксперт05 Дек 2022 в 12:45
    Ничего интересного. Все уезжают до возникновения вопросов у следствия.
    Готов спорить: уголовное дело прекратят до установления лица. Или лиц.
    +1−0
    27419388905 Дек 2022 в 12:43
    Что-то многовато лепса на фонтанке,..к чему бы это, видать к дождю.
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close