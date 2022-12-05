Драка Лепса с петербуржцем стала уголовным делом. Нос сломали «неустановленные лица»

Уголовное дело в отношении «неустановленных лиц» возбуждено после драки исполнителя Григория Лепса с посетителем бара на Московском проспекте, 192 в Петербурге. О начале производства 5 декабря сообщает 47news.



Издание поясняет, что нос петербуржцу сломали «неустановленные лица», так как музыканта и охрану опросить не успели. Что до потерпевшего, то он в полиции уже побывал. По данным «Фонтанки», уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (115 УК РФ). Она предполагает примирение сторон.