Ну, совсем не по-пацански. Как Григорий Лепс и его охрана били петербуржца

Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





Если бы зрители первого ряда знали, что приключится после известного концерта звезды, то точно прибавили бы «ноль» к сумме за билеты на представление в небольшой бар на Московском проспекте. Не будем томить, начнем.

О том, что настроение у Григория Лепса на концерте было не очень, — новости написаны. Ну, бросил микрофон, ну кое-что резкое сказал поклонникам — бывает. Тем более, что после — публично исправился, мол, захворал. Увы, «Фонтанка» не уверена в искренности последнего высказывания. Потому как с недомоганием в ирландский паб по пути в Москву — не попрешься.



Но так уж вышло. И под полночь на 3 декабря машина Лепса притормозила возле дома 192 по Московскому проспекту. Григорий зашел в бар «Финнеганс» с одним охранником, а двое других остались на воздухе. Он же знал, что его узнают. Разумеется. Поверьте, все шло правильно, а Лепс угощал щедро.

«Фонтанка» знает и эту математику: 9 порций виски 16-летнего Lagavulin, 5 порций Glenmorangie, ну и что-то по мелочи из хорошего пива. Лепс выложил 12 тысяч 890 рублей. Но как перед этим на концерте, что-то пошло не туда.



Между ним и 39-летним петербургским клерком Димой заискрил нехороший разговор. «Фонтанка» представляет два взгляда на ситуацию.

Первый нам достался от совладельца бара Николая Белоусова: «Приехал Григорий Лепс, расстроенный после концерта — что он не удался и голос пропал, заехал выпить виски. В баре был пьяный гость, который докопался до него. Они пошли на улицу, кувырнулись, их разняли, они зашли обратно, каждый заказал себе еще по виски. Лепс рассчитался и уехал. Никаких историй, что кто-то на кого-то набросился и начал избивать, не было». «Фонтанка» сомневается и в таком подходе. Это не мы сказали, а видео с драки.



Хотя, дракой это не назовешь. Она только начиналась в лобовую, честно, в смысле по-уличному. И Дима не тушуется по началу, мол, давай — ты этого хотел. А вот, что касается брошенных слов Лепсом в сторону оппонента — согласитесь, когда кому-то громко кричишь оскорбление, оканчивающееся на слог «сос», то это ты должен потом чинить физиономию. Ладно, пусть в пьяном расстройстве еще не такое выскакивает, а главная же драматургия — в «пойдем выйдем».



Не знаем, как внутри Садового кольца Москвы, а в Питере это значит — один на один, по-пацански. Секунданты в таких историях предусматриваются, но не более. Это если по морально-этическим понятиям. Завтра, 5 декабря в 33 отделе полиции Московского района, где зарегистрирована телефонограмма про сломанный нос со смещением, уже будут разбираться по-ментовски. Хлопотно и им придется, Лепс вам — это вам не что-то там ударилось … А никуда не денутся.

«Фонтанка» узнала мнение пострадавшего. В своем заявлении он указал, что в ту ночь играл в баре в нарды, зашел Лепс и это было здорово, пока Гриша не предложил сыграть на 10 тысяч долларов, показав пачку пятитысячных, перевязанных резиночкой. Петербуржец тут же признался, что очень хотел бы, но на кон ставить такую сумму не готов, потому как нет и не предвидится. Дальше пошли пререкания, после Лепс отвесил ему оплеуху, потом они вышли втроем — он, Лепс, охранник, а дальше — вы уже наслаждались на видео — присоединились еще два охранника.



«Фонтанка» нашла петербургского адвоката Евгения Хейфеца, кто сегодня представляет интересы Дмитрия. Нельзя сказать, что он был с «Фонтанкой» многословен, но и мы попросили его мнения для порядка. Разумеется, мы задали вопросы, касающиеся двух фактов — носа и Лепса



— Да, принципиально подтверждаю то, что вы узнали. Мое мнение однозначно — в действиях гражданина Лепса и его охранников я усматриваю нарушение второй части статьи 112 УК РФ — «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Объясню свою позицию — вторая часть статьи 112, так как избивали моего доверителя — группой (кстати, до 5 лет — прим. ред.). Так как в распоряжении дознания будет соответствующее видео (защитник еще не знал, что у нас оно уже есть — прим. ред.), показания свидетелей, то вопрос очевиден, не требует особого расследования и не вызывает сомнения, — скучновато, но перспективно прокомментировал наш собеседник.



Задали вопрос и агенту Лепса — он сообщение прочел, но комментировать ничего не стал. Так что теперь уж вы.

Евгений Вышенков, Фонтанка.ру