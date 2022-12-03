«Напряженный концерт». Лепс закончил выступление в Петербурге, швырнув микрофон, зрители в смущении

Григорий Лепс в честь 60-летнего юбилея дал большой концерт в Ледовом дворце в Петербурге. Но не все прошло гладко.

Об эмоциональном состоянии артиста «Фонтанке» 3 декабря рассказали читатели, которые купили билеты в первый ряд за 25 тысяч рублей. По их словам, сначала все было мирно и приятно, но в какой-то момент очередная поклонница подошла к сцене, чтобы положить цветы к ногам артиста. Девушка повернулась спиной к Лепсу и хотела сделать селфи, но он, по словам читателей «Фонтанки», отреагировал примерно такими словами: «Зачем вы фотографируетесь, всё равно никто не поверит, что вы со мной дружите. Куда вы эту фотографию повесите, в туалете?» Эпизод в соцсетях описывают и другие зрители, правда некоторые сочли его смешным.



Судя по опубликованным видеозаписям, замечание он делал и другой поклоннице, которая хотела подойти к сцене, когда он еще не закончил песню.



Читатели возмутились и тем, что, анонсируя песню «Я уеду жить в Лондон», Лепс высказался нецензурно.

Читатель «Фонтанки»

«Песня про город, в который нас уже [не] пустят. Если только мы его не завоюем», — сказал Лепс.

Закончилось выступление тоже не слишком гладко. Артист пел на бис, но в середине песни прервался, замотал головой, показал зрителям большой палец в знак одобрения и сильно швырнул микрофон на пол, после чего ушел.

Автор: сообщество vk.com Григорий Лепс

Вероятное объяснение такому нервному поведению прозвучало от самого Лепса. Он поблагодарил зрителей за то, что никто не ушел после первой песни, и признался, что день для него не слишком веселый: «Немножко приболел, прихрипел». Во второй половине дня 3 декабря в его группе появился комментарий от лица Лепса, повторяющий объяснение: «Непростой вчера был концерт. Не всё прошло по плану, многое не удалось, приболел... Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой невероятно тёплый приём, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон... Это невероятно дорого и действительно ценно».



Поклонники в официальной группе артиста в большинстве своем благодарят певца и говорят об атмосфере на концерте как о невероятной. Но некоторые с ними не совсем согласны: «Здоровье важнее. Ну их в баню такие концерты до потери голоса. Прекрасно понимаю Григория Викторовича, почему он психанул и бросил микрофон. Ведь по сути голос — это его инструмент. И когда инструмент работает плохо — естественно нервы вылазят наружу. Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья»; «Вообще смешанные ощущения от концерта... Объяснил, конечно, что болеет... Но всё же довольно резкие комментарии получились от него в адрес присутствующих. Напряженный концерт, если честно» (орфография и пунктуация сохранены).

