«Терпите и будьте как все». Добровольцы из Ленобласти после прибытия в часть перестали ими быть

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Два друга из Ленинградской области решили подписать контракты с Минобороны и стать добровольцами. Сейчас Андрей и Сергей уже в полях на учениях, но только не в том статусе, который ждали. Командование объявило, что теперь они просто мобилизованные и добровольческих выплат в 300 тысяч могут не ждать.

— Если бы знал, что такой бардак будет, я бы сюда никогда ногой не ступил, — заявляет Андрей. Мы общаемся с ним по телефону. Связь пока есть. Андрей рассказывает, что контракт ему предложили заключить 10 октября в Светогорске. — Моему другу Лехе пришла повестка, я пошел с ним в военно-учётный стол. Для интереса спросил насчёт моей повестки. Ответили, что не подхожу по возрасту, и предложили пойти добровольцем. Я не отказался. Мы с Лехой давно думали, чтоб пойти добровольцами, а тут ему повестку дали. Плюс ко всему ещё узнал от Серёги, что он тоже добровольцем записался.



Некоторую роль в этом решении сыграл и финансовый вопрос. За квартиру у Андрея накопился долг примерно в 200 тысяч рублей.



У Сергея история другая: «У меня в Белгородской области вся родня. Там идёт бомбежка, говорят, летает прямо над головами. Поэтому я пошел: надо как-то это все заканчивать». Статус и выплаты для Сергея тоже важны: он один воспитывает ребёнка, а сейчас оставил его своей матери. «Я уже начал волноваться. С женой разведены, живёт ребёнок со мной. Вдруг со мной что-то случится? Потом же от государства трудно будет чего-то добиться. На бабушкину пенсию… Она не потянет», — объясняет он.

Уже 14 октября Андрей и Сергей были в части гвардейского парашютно-десантного Костромского полка. До места добрались оперативно: утром друзья пришли в комиссариат Выборгского района, откуда их сначала отвезли в военкомат Ленобласти на набережной Фонтанки, а потом сразу отправили в часть. Приехали уже ближе к ночи, поэтому было не до вопросов, лишь бы поесть и лечь спать. Сюрпризы начались утром.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





— Мы с другом начали обращаться к сержанту, капитану и так далее, чтобы уточнить по поводу заключения контракта. С нами никто не хотел разговаривать на эту тему. Игнорировали четыре дня, а 19 октября сообщили: «Вы прибыли сюда как мобилизованные по повестке». То есть убывали добровольцами, а прибыли как мобилизованные? Мы начали возмущаться, — описывает дальнейшее развитие событий Андрей.

По его словам, в части они оказались не единственными с такой проблемой:



— Полковники сказали: «Вас всех обманули». Прям чётко. Только не обманули, а вы понимаете, каким словом. Короче, «терпите теперь, будьте как все». И таких тут много.



После разговоров с руководством и другими добровольцами и мобилизованными Андрей предполагает, что с внезапной сменой статуса столкнулись не менее 50 его сослуживцев. В ответ на возмущение и рассуждения об уходе командование пригрозило уголовным делом. Настроение у добровольцев из-за всех этих обстоятельств уже не слишком боевое:



— Как нам эту информацию выложили, понеслось уже, чуть ли не бунт, на фиг, стал. Уже никто никуда не хочет. У нас вообще начало пропадать желание воевать с такими командирами, которым плевать на наши вопросы и проблемы. Начальство ругается: «Какого черта творите? Вы в армии!» Говорим: «Мы можем развернуться и уйти, никакие документы не подписывали».

Причины недовольства «Фонтанке» обрисовали так: разные суммы единовременной выплаты и безразличное отношение командования. Ещё добровольцы рассчитывали на то, что смогут отправиться домой после истечения срока контракта, а теперь, как говорят в части, останутся служить до конца боевых действий.



По словам солдат, руководство расписывает им плюсы сложившейся ситуации. Мол, добровольцев спустя пять дней подготовки отправляют на передок, а мобилизованные поедут охранять «освобожденные» территории.

«Фонтанке» передали диктофонную запись, на которой, как утверждают мужчины, они говорят с командованием.

— Ты с какого военкомата?

— Выборгский район.

— О да, вас всех (обманули). Вам нужно выходить на свой военкомат, на военкома и передать им пламенный привет за то, что они вас тупо обманули. К нам у вас претензий быть не может.



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И Андрей, и Сергей считают, что ошибка произошла в военкомате на набережной Фонтанки. По крайней мере, так объяснили в части. Никаких документов, кроме паспортов, на руках у них нет: справку по форме № 5 не дали, военный билет забрали. В военно-учетном столе заявление велели отдать в выборгском военкомате, в выборгском — в областном военкомате на набережной Фонтанки, а в последнем заверили, что бумагу нужно будет передать уже в части.



Корреспондент «Фонтанки» связалась с сотрудниками всех трех точек, через которые прошли друзья: военно-учетный стол Светогорска, военкомат Выборгского района Ленобласти и военкомат Ленинградской области на набережной Фонтанки.



В последнем заявили: в Костромской полк они отправляли только мобилизованных. «Не знаю, как они так попали… Кто добровольно в военкомат уходил, вместе с мобилизованными гражданами убывал. Так скажем, тоже мобилизовался. Единственный выход из этой ситуации: при части они в какой-то срок могут заключить контракт. По сути, разницы никакой», — объяснил сотрудник комиссариата, который работает с контрактниками. Как он заявил, все социальные гарантии в этом случае будут идентичными. Когда можно будет заключить контракт, работник не уточнил, не стал он и проверять добровольца по фамилии. Только еще раз повторил: от них в Костромской полк никто из добровольцев не убывал.

В военно-учетном столе Светогорска говорят другое: Андрей писал заявление как доброволец. Такого же мнения придерживается и сотрудник выборгского военкомата, который утверждает, что сам сопровождал эту группу в Костромской полк и передавал все бумаги командованию. «Команду, которая уехала 14 [октября], вез лично я. И лично я передавал [документы] подполковнику. Списки, один экземпляр которых составлен в нашем военкомате, где написано, что товарищ [фамилия] является добровольцем, он забрал себе. Все подписал их командир, что он принял. Значит, темнят в части, где он находится».



Собеседник «Фонтанки» посоветовал добиваться встречи с командиром батальона и просить его поднять списки, по которым они были приняты. В конце разговора работник комиссариата попросил рассказать ему, как решится вопрос: «Бывают ляпы, бывают неточности, ошибки, недоработки. Бывает просто головотяпство, которое надо исправлять на корню. Не думайте, что выборгский военкомат накосячил и его тут забыли и кинули».

По словам Андрея и Сергея, сейчас они уже находятся в полях на учениях. Пробудут там две или три недели, а потом — «туда». Контракт они так и не подписали.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, как из-за особенностей правительственного постановления добровольцы, которые не подлежапи мобилизации изначально, оказались отрезаны от выплат в 300 тысяч рублей.



Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»