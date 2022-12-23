Куда пойти 23–25 декабря: Ван Гог на «Площади Искусств», рождественские мотивы, концерт «Кино» и «Шуба на кону»

Фото: https://kino.band/ Поделиться Поделиться





На излëте последнего месяца года в музеях приятно без спешки посмотреть коллекции редких примеров живописи и декоративно-прикладного искусства. Петербургские интеллектуалы зовут поговорить об изменениях на книжном рынке, а музыканты настраивают на Рождество.



Актуальное

Русский музей показывает нехарактерное

С 23 декабря до 27 марта, 18+

Выставка «Рисунки и акварели. XVIII век» в Михайловском замке — отличная возможность увидеть вещи русских и зарубежных мастеров, которые обычно не выставляются и хранятся в фондах. Среди экспонатов — живописные работы Антона Лосенко и Петра Соколова, эскизы барельефов Михаила Козловского, серия образов нищих-слепцов Ивана Ерменёва, акварели и рисунки Жана-Батиста Лепренса, Джакомо Кваренги, Тома де Томона и многих других.

Фото: Ерменев И.А. Поющие слепцы-нищие. Середина 1760-х. Поделиться Поделиться





Мариинский обновляет классику

24 декабря, 18.00, 25 декабря, 12.00, 12+

На новой сцене Мариинского театра на этих выходных проходят показы новой редакции оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Создатели спектакля изменили сценическое действие и оформление истории о любви и о месте, который был бы раем на земле. Музыкальный язык оперы крайне необычен, потому как близок к народным распевам.



Фото: афиша спектакля Поделиться Поделиться





Образ Ван Гога, голос Герзмавы

До 24 декабря, 6+

Как кажется, главное событие в мире музыки в Петербурге на излëте последнего месяца года — фестиваль «Площадь Искусств». В пятницу в 20.00 в Большом зале Филармонии пройдëт спектакль-концерт «Ван Гог. Письма к брату». Дирижёр — Юрий Башмет, художественное слово у Евгения Миронова. В программе звучат произведения Бетховена, Шнитке, Грига, Брамса. Масштабное закрытие фестиваля запланировано на 20.00 воскресенья. К зрителям с увертюрами и ариями из самых знаменитых опер выйдет дива Хибла Герзмава. За дирижëрским пультом — Феликс Коробов.



Фото: Фото с официального сайта Евгения Миронова Поделиться Поделиться





Модерн — в стекле и фарфоре

С 24 декабря до 2 апреля, 6+

Тем временем Эрмитаж сделал ставку на эпоху модерна, точнее её проявления в работах из фарфора и стекла. В состав своей «Образцовой коллекции в стиле модерн» музей включил вещи, исполненные на российских и европейских производствах в 1880–1910-е годы в духе эпохи, а также работы современных мастеров. Важно, что русский модерн на экспозиции преподносится не как явление «в себе», а в сравнении с модерном датским, а также с работами Берлинского королевского завода и, например, керамической фирмы Теодора Дека.



Фото: фото с сайта Эмиртажа Поделиться Поделиться





В театре

Исследование проведут по правилам Вырыпаева

22 и 23 декабря, 20.00, 18+

В этот уик-энд труппа «Такого театра» впервые покажет спектакль Станислава Белозерова «Закрытое исследование» по пьесе Ивана Вырыпаева. Зрителям предстоит услышать рассуждения на темы религии и глобального потепления, национальности и секса, толерантности и новой этики.



Фото: vk.com/takoyteatr Поделиться Поделиться





«Балтийский дом» покажет свою «Палату»

23 и 24 декабря, 16+

В «Балтийском доме» проходят премьерные показы спектакля «Палата № 6». За чеховскую классику взялся режиссёр Анатолий Праудин и возвёл в абсолют идею о том, как комната в больнице становится метафорой всего мира.



Фото: Владимир Луповской, фото предоставлено пресс-службой Театра-фестиваля «Балтийский дом» Поделиться Поделиться





Редкий Гранин — в театре

23 декабря, 12+

На Большой сцене ТЮЗа — премьера спектакля «Вечера с Петром Великим» по роману Даниила Гранина. К образу императора поочередно обращаются абсолютно разные герои, чтобы найти ответы на волнующие вопросы. Роль Петра исполнит Александр Бобровский. В постановке задействованы основная труппа театра, а также приглашенный артист Валерий Зиновьев.



Фото: афиша спектакля Поделиться Поделиться





Фольклор раскроют по-разному

23 — 25 декабря, 18+

Художница Юлдус Бахтиозина известна в мире искусства в первую очередь благодаря ярким работам с уклоном в фольклорные мотивы. Еë проекты не единожды представлялись публике вместе с созданными Мариной Абрамович и Яном Фабром, а в 2020 году на фестивалях и в кинотеатрах был показан фильм Бахтиозиной «Дочь рыбака». Чуть ближе познакомиться со стилем художницы и, возможно, разделить восторги критиков и арт-дилеров у петербуржцы смогут в пространстве «Третье место». В пятницу там пройдёт премьера перформанса художницы «Шуба на кону», а в следующие два дня зрители увидят видеоработу «Рискуя собственной шкурой» и творения прошлых лет.

Фото: third.place Поделиться Поделиться





В Александринском свой «Отелло»

24 и 25 декабря, 18+

На основной сцене Александринского театра проходят премьерные показы спектакля Николая Рощина «Отелло». Интересно, что режиссёр даёт право голоса всем персонажем — и Отелло, и Дездемоне, и Яго, и Кассио. При этом история разыгрывается в некотором метафорическом пространстве вне времени и исторических обстоятельств.



Фото: alexandrinsky.ru Поделиться Поделиться





Нильс с дикими гусями летят в новогодний Петербург

24 и 25 декабря, 0+

В театре «Легенда» в репертуар вводят постановку по сказочной повести Сельмы Лагерлëф «Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона по Швеции». В театральной вариации сюжет получил название «Новогоднее путешествие Нильса с дикими гусями», но не сильно изменился по сути. На премьере детям предстоит вместе с главным героем понять, как трудно быть одному в большом мире, научиться дружить и жертвовать многим, чтобы снова стать собой после внезапного уменьшения. А ещё обязательно добраться до новогодней Лапландии со стаей диких гусей.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Послушать музыку

Imperial Orchestra перенесет в другие миры

24 декабря,19.00, 6+

В преддверии Нового года саундтреки из лент «Холодное сердце», «Один дома», «Джеймс Бонд», «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря» и многих других вместе с классикой в виде музыки из «Щелкунчика» Чайковского прозвучат в «Юбилейном». Праздничную программу на арене представляет Imperial Orchestra под управлением Льва Дунаева, на сцене — оркестр и хор Imperial Orchestra. Благодаря техническому и световому решению зрители не только насладятся звучанием, но за один вечер побывают в сказочных странах, окажутся в Хогвартсе и отправятся в приключения с Тимоном и Пумбой. Ощущения праздника и детям, и взрослым в финале программы Cinema Medley: New Year добавит сам Дед Мороз.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Кино» заполняет пробелы

24 декабря, 19.00, 12+

В клубе Sound24 группа «Кино» представляет петербуржцам альбом песен, записанных за последние 10 лет. Точный список треков держится в секрете, зато известно, что слушатели попадут на полноценное световое шоу, даже несмотря на камерность площадки. Итог этого периода группа подвела, выложив пластинку в сеть в конце декабря.

Фото: kino.band Поделиться Поделиться





Рождественский вайб — в большом зале

24 декабря, 19.00, 6+

В «Космонавте» наступило время джаза с симфоническим оркестром. Субботним вечером фронтмен Sweet Hot Jazz Band Вова Чё Морале, Иван Васильев из Olympic Brass, Константин Маминов, играющий в оркестре «Саксофоны Петербурга», встретятся на сцене, чтобы исполнить хиты из репертуара Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Рэя Чарльза, Луи Примы и Дина Мартина. За стиль и настроение отвечает дирижёр Александр Голиков.



Animal ДжаZ подводит итог

25 декабря, 20.00, 16+

В преддверии нового года Animal ДжаZ подводит своеобразный итог 22 годам, и исполняет все главные композиции в клубе «Космонавт». Название программе дали соответствующее, короткое ëмкое «XXII».

Узнать и увидеть новое

Музыканты вдохновляются Гоголем

23 декабря, 16.00, 0+

Библиотека Гоголя представляет первый трибьют-альбом «Повести Гоголя», в записи которого, вдохновившись повестями, участвовали десять звёзд. Среди исполнителей имена Жени Любич, Зимавсегда, Otto Dix, ГАФТа, The Maugleez, Terelya, Misha Fomin, Стинга, PRVZNST, Бюро, TheySay. Каждый исполнитель выбрал отдельное произведение, линию или персонажа и написал лирический оригинальный текст с прямыми цитатами и отсылками к оригиналу.



Тайны скифов откроют в РАН

24 декабря, 15.00, 12+

В институте истории материальной культуры РАН говорят о скифах. Лекцию «Прародина скифов и болотный курган Туннуг» прочитает сотрудник РАН Тимур Cадыков. Он объяснит, чем интересен этот народ и почему знаменитые курганы скифов такие богатые.



Знатоки книг объяснят, что происходит

24 декабря, 17.00, 18+

За минувший год по книжной сфере ударил не только кризис, но новые правила издания и продажи книг иноагентов и закон о пропаганде ЛГБТ. Обсуждение происходящего в субботу в формате лекции пройдет в музее «Полторы комнаты». О «периоде полураспада» и о том, чего теперь ждать, расскажет обозреватель, куратор отдела искусств «Подписных изданий» Максим Мамлыга.



Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кролик сойдётся в битве с котом

24 декабря, 15.00, 12+

В библиотека Гоголя исследователи из сообщества «Бестиарий (манускрипты)» расскажут о символах года уходящего и нового — коте и кролике. Объяснит, что эти животные символизировали для жителей Китая и других стран, начиная аж с Месопотамии.



Фото: vk.com/bestiarumvocabulum Поделиться Поделиться





В музеях

Арт-бомонд теперь в Петербурге

24 декабря, 18.00, 16+

«Уличный бомонд» на выходных разворачивается в «арт-центре Сергеенко». Под музыкальные dj-сеты работы представят граффитисты и стрит-артисты, сделав ваш, чтобы зрители узнали больше об андеграундном «стержне культуры».

Художники приглашают созерцать

24 и 25 декабря, 18+

«Бертгольд центр» приглашает пройтись по «Созерцанию», выставке на розовой лестнице в пространстве четвёртого этажа. У отобранных для этой зоны работ нет чётких рамок, что объединяли бы их, но при этом каждая посвящена «взгляду художника на преобладание формы искусства над его содержанием».



На экранах

«Последний рейс» насытит адреналином

С 22 декабря, 18+

Одна из главных новинок недели — криминальный триллер Анны Гуттормсгард «Последний рейс». Французская звезда Жюльет Бинош играет водителя, вынужденного заниматься контрабандой, чтобы спасти брата. Она собирается завязать, и узнает, что должна взять в машину девочку-подростка.

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





«Чук и Гек» сыграют по-новому

С 22 декабря, 6+

«Детское приключенческое роуд-муви с музыкальными номерами и элементами фантастики» — так съëмочная группа описывает ленту Александра Котта «Чук и Гек. Большое приключение». Хотя в основе — рассказ Аркадия Гайдара, картина несколько отступает от канона: братья попадут в сказочный лес, словно в Нарнии, а на экране оживут игрушки и появятся сказочные существа. Фильм снимали в Пермском крае, Карелии и Белоруссии. Музыку написал композитор Алексей Айги («Страна глухих», «Счастье»).



Фото: vlgfilm.ru Поделиться Поделиться





«Новая игрушка» переиграет старое

С 22 декабря, 6+

В прокате — фильм «Новая игрушка». Ремейк знаменитой ленты Франсиса Вебера с Пьером Ришаром в главной роли. Как и в оригинале, мальчик из богатой семьи получает в подарок живого взрослого человека. Получилась французская комедия в классических её традициях.



Фото: nkino.ru Поделиться Поделиться





Землю от гибели спасëт любовь

С 22 декабря, 12+

В прокат выходит фантастический фильм «Мира» от режиссера Дмитрия Киселева («Время первых», «Лондонград. Знай наших»). Главный герой — космонавт, который выходит на связь с дочерью спустя много лет, чтобы предупредить еë о надвигающемся бедствии и спасти.



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





«Чебурашка» уже в кино

С 24 декабря, 0+

В прокат вышел новый «Чебурашка». В полнометражке «Союзмультфильма» нет привычного крокодила Гены, зато появляются нелюдимый-старик садовник и много детей и взрослых, которые искренне хотят подружиться со странным и очень добрым зверьком.



Фото: скриншот трейлера Поделиться Поделиться





Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

