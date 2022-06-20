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    «Ты что такое?» Вышел первый тизер фильма «Чебурашка». Ушастого в апельсинах находит Гармаш

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    7 комментариев

    Кинокомпания Central Partnership обнародовала первый тизер полнометражного фильма «Чебурашка». Ролик появился в соцсетях кинокомпании 20 июня.

    Главную роль в фильме по мотивам произведений Эдуарда Успенского исполняет Сергей Гармаш. Он играет человеческий вариант крокодила Гены, который в фильме стал садовником Геннадием. Главного отрицательного персонажа исполняет Елена Яковлева. Ее героиня — директор шоколадной фабрики Римма, очень похожая на книжную старуху Шапокляк. В других ролях — Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Режиссер фильма — Дмитрий Дьяченко.

    Главный герой — Чебурашка — стал компьютерным. Его создали с помощью живой съемки CG-графики и технологий захвата движений. Внешне он очень похож на одноименного персонажа всеми любимого мультфильма «Крокодил Гена» 1969 года, которого озвучивала Клара Румянова.

    Фото: скриншот трейлера
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    Как ранее рассказывала «Фонтанка», съемки фильма начались осенью прошлого года в Сочи. Съемки проходили в сочинском парке «Дендрарий», санатории «Орджоникидзе» и на морской набережной. По мнению авторов кино, эти локации помогут зрителям вернуться в мир советского детства.

    В кино «Чебурашка» выйдет 1 января 2023 года.

    Фото: скриншот трейлера

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    Комментарии (7)

    Alex000
    Когда Чебуратор-2?
    Денеб
    Чебурашка - компьютерный мутант!
    Cashmare
    кстати, странно, что до сих пор не переименовали. ну чебурашка, ну вот что это за уничижительное и неуважительное прозвище... чебурашка... вот чебуроссия - вот это мощь! ))
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