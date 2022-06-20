«Ты что такое?» Вышел первый тизер фильма «Чебурашка». Ушастого в апельсинах находит Гармаш

Кинокомпания Central Partnership обнародовала первый тизер полнометражного фильма «Чебурашка». Ролик появился в соцсетях кинокомпании 20 июня.
Главную роль в фильме по мотивам произведений Эдуарда Успенского исполняет Сергей Гармаш. Он играет человеческий вариант крокодила Гены, который в фильме стал садовником Геннадием. Главного отрицательного персонажа исполняет Елена Яковлева. Ее героиня — директор шоколадной фабрики Римма, очень похожая на книжную старуху Шапокляк. В других ролях — Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Режиссер фильма — Дмитрий Дьяченко.
Главный герой — Чебурашка — стал компьютерным. Его создали с помощью живой съемки CG-графики и технологий захвата движений. Внешне он очень похож на одноименного персонажа всеми любимого мультфильма «Крокодил Гена» 1969 года, которого озвучивала Клара Румянова.
Как ранее рассказывала «Фонтанка», съемки фильма начались осенью прошлого года в Сочи. Съемки проходили в сочинском парке «Дендрарий», санатории «Орджоникидзе» и на морской набережной. По мнению авторов кино, эти локации помогут зрителям вернуться в мир советского детства.
В кино «Чебурашка» выйдет 1 января 2023 года.