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    ТЮЗ представит «Вечера с Петром Великим» по роману Даниила Гранина

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    23 и 30 декабря на Большой сцене ТЮЗа состоится премьера спектакля «Вечера с Петром Великим». Режиссером выступит Людмила Манонина-Петрович, ученица З. Я. Корогодского и Г. М. Козлова. Это первая театральная постановка романа советского и российского писателя, киносценариста, общественного деятеля Даниила Гранина.

    Фото: афиша спектакля
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    Композиция романа построена как собрание отдельных глав, которые написаны как беседы людей и не связаны между собой единым сюжетом. Исторические факты переплетаются с вымыслом, а реальные исторические персонажи с вымышленными. Возможно, спектакль последует за этим принципом композиции.

    Сама режиссер говорит о спектакле так: «Если Медный всадник — это памятник Петру I в камне, то роман Гранина — это памятник Петру Великому в слове. Для нас очень важно сохранить прозаический текст. Главные герои романа, пройдя ряд непростых испытаний, волею судьбы оказываются вместе. И чтобы вновь обрести смысл жизни и понять, зачем Бог даровал им новый шанс, они обращаются к личности Петра. Этот человек становится для них путеводной звездой и тем светилом, на которое они ориентируются. Для нас это будет не просто постановка к юбилею Петра, это история, которая попадает в пульс нашего времени».

    Роль Петра исполнит Александр Бобровский. В остальных ролях задействована труппа театра, а также приглашенный артист Валерий Зиновьев.

    Несмотря на то, что это первая театральная постановка, роман Гранина уже был экранизирован. В 2011 году вышел сериал Владимира Бортко «Петр Первый. Завещание», снятый по мотивам романа.

    12+

    Полина Никитина

    Фото: афиша спектакля

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