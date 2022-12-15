ТЮЗ представит «Вечера с Петром Великим» по роману Даниила Гранина

Композиция романа построена как собрание отдельных глав, которые написаны как беседы людей и не связаны между собой единым сюжетом. Исторические факты переплетаются с вымыслом, а реальные исторические персонажи с вымышленными. Возможно, спектакль последует за этим принципом композиции.

Сама режиссер говорит о спектакле так: «Если Медный всадник — это памятник Петру I в камне, то роман Гранина — это памятник Петру Великому в слове. Для нас очень важно сохранить прозаический текст. Главные герои романа, пройдя ряд непростых испытаний, волею судьбы оказываются вместе. И чтобы вновь обрести смысл жизни и понять, зачем Бог даровал им новый шанс, они обращаются к личности Петра. Этот человек становится для них путеводной звездой и тем светилом, на которое они ориентируются. Для нас это будет не просто постановка к юбилею Петра, это история, которая попадает в пульс нашего времени».