Группа «Кино» выложила в сеть новый альбом «12_22»

На цифровых площадках 22 декабря вышел новый релиз группы «Кино», ставший итогом десятилетней работы музыкантов, что отражено в его названии. В альбом вошло 18 песен, преимущественно из раннего периода творчества группы. Они были перезаписаны в новом звучании с использованием оцифрованного вокала Виктора Цоя.

Также для альбома была создана новая версия песни «Генералы», а «Сосны на морском берегу» можно услышать впервые в аранжировке группы — ранее её демо-вариант был издан на «Белом альбоме», доводившемся до финального звучания без участия основного состава музыкантов.



«Все началось в 2012 году — с записи песни «Атаман». Тогда музыканты впервые после смерти Виктора Цоя собрались вместе поработать над музыкой «Кино». Это был первый шаг к тому, чтобы в 2021-м при помощи современных технологий и сценического искусства вернуть группу к жизни. Правда, тогда этого никто не знал, в том числе музыканты», — сказано в описании к опубликованному альбому.

В комментариях в соцсетях группы поклонники пишут в основном благодарности:

«Наконец-то все песни с полными концовками. Мне этого всегда не хватало, спасибо!», «Достойная обработка старых добрых треков, прослушал с удовольствием. Желательно, конечно, уделить на альбом время и послушать его в полной тишине, чтобы оценить звучание инструментов и, конечно же, великой партии Каспаряна. Да, партии клавиш наконец раскрылись, спасибо за это».



Но не всеми фанатами коллектива альбом был воспринят одинаково восторженно. Можно найти и сожаления о том, что в новых версиях теряется шарм старых записей:

«Зачем? Для чего? Как можно было так испортить песни? Почему «новый» альбом звучит как какая-то танцевальная музыка для сельских дискотек? Очень хорошо срубать бабло с фанатов…» — пишет слушатель Николай.

До выхода записи «Фонтанка» писала о премьере клипа на песню «Место для шага вперёд», которая тоже вошла в трек-лист.

Альбом будет представлен в живую 24 декабря на камерной площадке клуба Sound. (16+)