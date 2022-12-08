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    Группа «Кино» представит петербуржцам свой новый альбом

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    Фото: kino.band/
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    «Новый альбом группы "Кино"» — это, конечно, максимально неожиданное словосочетание в 2022 году, но оно соответствует действительности. В камерной обстановке клуба Sound 24 декабря музыканты представят петербуржцам альбом песен, записанных за последние 10 лет. (16+)

    Как рассказали «Фонтанке» представители группы, для презентации была сознательно выбрана небольшая площадка: «Мы хотели создать камерную, даже интимную атмосферу, чтобы было ощущение близости к музыкантам, чтобы было видно глаза зрителей, слышно, как они подпевают». При этом зрителей ждет полноценное сценическое шоу со светом и экранами, как на стадионных выступлениях коллектива.

    В новый альбом войдут песни, которые музыканты «Кино» записывали на студии в последние годы, начиная с «Атамана» в 2012 году и заканчивая «Когда твоя девушка больна» и «Закрой за мной дверь», которые обрели обновленные аранжировки в этом году. Точное количество композиций, а также окончательный трек-лист пока держатся в секрете, но если возвращаться к самому концерту, то на нем прозвучат все самые громкие хиты Цоя.

    Посетить концерт стоит как минимум ради того, чтобы услышать «Кино» в уютном формате клуба, а также еще раз оценить, как современно, своевременно и живо звучат песни, написанные десятки лет назад.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: kino.band/

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