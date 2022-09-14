«У меня есть рана, но нет бинта». «Фонтанка» показывает премьеру клипа группы «Кино» «Место для шага вперед»

Группа «Кино» 14 сентября выложила на своем YouTube-канале живое видео на песню Виктора Цоя «Место для шага вперед», известную также под названием «Белые дни». «Фонтанка» предлагает своим читателям первыми познакомиться с записью.
Клип снят в новых помещениях легендарной петербургской студии «Добролет» после ее переезда. В видео снялись музыканты «Кино» — Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров.
«У меня есть солнце, но оно среди туч — наступила осень, и мы рады представить вам наш новый клип, чтобы сделать эти дни немного светлее, — говорится в релизе группы. — Это видео порадует вас обилием солнца и отличным чистым звуком».
Песня откроет серию коллабораций «Кино» с другими музыкантами. В этой композиции соло трубы записал Роман Парыгин. «Место для шага вперед» будет исполняться на концертах большого тура, который для группы начнется в октябре.
Автор: группа КИНО/YouTube
«Белые дни» входили в альбом 1989 года «Звезда по имени Солнце». По воспоминаниям снявшего фильм «Игла» Рашида Нугманова, песня была написана вместе с заглавной композицией альбома в Алма-Ате, во время съемок, Виктор придумывал их при режиссере на его гитаре. Песня редко исполнялась на концертах, хотя музыкантам нравилась, и, по воспоминаниям участника группы Игоря Тихомирова, шла легко и не вызывала трудностей с аранжировкой.