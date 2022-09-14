«У меня есть рана, но нет бинта». «Фонтанка» показывает премьеру клипа группы «Кино» «Место для шага вперед»

Группа «Кино» 14 сентября выложила на своем YouTube-канале живое видео на песню Виктора Цоя «Место для шага вперед», известную также под названием «Белые дни». «Фонтанка» предлагает своим читателям первыми познакомиться с записью.



Клип снят в новых помещениях легендарной петербургской студии «Добролет» после ее переезда. В видео снялись музыканты «Кино» — Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров.