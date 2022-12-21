    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как -2

    2 м/с, южн

    752мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd69eur73.34
    ТЕМА ДНЯ

    Улицы Петербурга превратились в каток

    Эрмитаж покажет «Образцовую коллекцию в стиле модерн»

    453
    обсудить

    Большинство вещей на выставке «Образцовая коллекция в стиле модерн. Императорские фарфоровый и стеклянный заводы на рубеже XIX и XX веков» будут экспонироваться впервые. Всего Эрмитаж обещает показать порядка ста пятидесяти экспонатов. Вы увидите вещи, исполненные на российских и европейских производствах в 1880–1910-е годы в духе модерна, а также работы современных мастеров.

    Фото: hermitagemuseum.org/
    ПоделитьсяПоделиться

    Кроме фарфора и стекла на выставке будут графические эскизы художников-рисовальщиков и проекты изделий, которые участвовали в конкурсах Императорских заводов. Конец XIX — начало XX века — время расцвета Датской королевской фарфоровой мануфактуры, и вещи датского производства также будут на выставке. Стиль Royal Copenhagen сложно с чем-то спутать: лаконичные формы, глубокие дымчатые и прохладные пастельные цвета, природные мотивы. ИФЗ до сих пор выпускает вазы в такой стилистике — например, с чертополохом. Датчанкой была императрица Мария Фёдоровна, поэтому вы могли видеть датский фарфор во дворце «Коттедж» в Петергофе. Но попасть туда не так просто, а вот в Эрмитаже можно будет оценить русский модерн вместе с датским, а также с работами Берлинского королевского завода, керамической фирмы Теодора Дека, работами Эмиля Галле, Эрнеста Лавелье.

    Фото: hermitagemuseum.org/
    ПоделитьсяПоделиться

    Кроме того, на выставке будут современные работы мастеров Императорского фарфорового завода.

    Выставка пройдёт в Западине Восточной галереи с 24 декабря 2022-го по 2 апреля 2023 года. 6+

    Анастасия Семенович

    Фото: hermitagemuseum.org/
    Фото: hermitagemuseum.org/

    По теме

    ЭрмитажВыставка
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close