Эрмитаж покажет «Образцовую коллекцию в стиле модерн»

Большинство вещей на выставке «Образцовая коллекция в стиле модерн. Императорские фарфоровый и стеклянный заводы на рубеже XIX и XX веков» будут экспонироваться впервые. Всего Эрмитаж обещает показать порядка ста пятидесяти экспонатов. Вы увидите вещи, исполненные на российских и европейских производствах в 1880–1910-е годы в духе модерна, а также работы современных мастеров.

Кроме фарфора и стекла на выставке будут графические эскизы художников-рисовальщиков и проекты изделий, которые участвовали в конкурсах Императорских заводов. Конец XIX — начало XX века — время расцвета Датской королевской фарфоровой мануфактуры, и вещи датского производства также будут на выставке. Стиль Royal Copenhagen сложно с чем-то спутать: лаконичные формы, глубокие дымчатые и прохладные пастельные цвета, природные мотивы. ИФЗ до сих пор выпускает вазы в такой стилистике — например, с чертополохом. Датчанкой была императрица Мария Фёдоровна, поэтому вы могли видеть датский фарфор во дворце «Коттедж» в Петергофе. Но попасть туда не так просто, а вот в Эрмитаже можно будет оценить русский модерн вместе с датским, а также с работами Берлинского королевского завода, керамической фирмы Теодора Дека, работами Эмиля Галле, Эрнеста Лавелье.

